leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cultural y Deportiva Leonesa

Lío con las entradas de la Cultural para el partido en Santander

El club ya ha informado de que todas las recibidas hasta el 11 de septiembre no sirven y se enviarán unas nuevas

Leonoticias

Leonoticias

León

Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:03

«Hemos detectado algún error en el envío de las entradas para el Racing de Santander - Cultural de este domingo», ha informado el club leonés a través de redes sociales en la tarde de este jueves.

El pequeño comunicado realizado a través de redes sociales informa de que «se anularán dichas entradas y se reenviarán las correctas al correo electrónico facilitado» y en el que hasta el 11 de septiembre se están recibiendo las que no servirán.

Varios usuarios han preguntado si las recibidas después del aviso eran validas a lo que la Cultural ha insistido en que las correctas y válidas serán las que lleguen a partir del viernes 12 de septiembre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  2. 2 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  3. 3 Un grafiti de La Bañeza se convierte en la tercera mejor obra de arte urbano del mundo
  4. 4 La publicidad de Galicia tumba al Camino de Santiago en León: «España ya no peregrina»
  5. 5 Dos heridos en un accidente en San Andrés del Rabanedo
  6. 6 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra
  7. 7 La franquicia de comida asiática que se expande en León con tres locales
  8. 8 Investigan a un apicultor como presunto autor de un incendio forestal en León
  9. 9 Nadie quiere un quiosco en León... salvo para montar un bar
  10. 10 Atropellan a una joven de 18 años en un paso de cebra de la Universidad de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Lío con las entradas de la Cultural para el partido en Santander

Lío con las entradas de la Cultural para el partido en Santander