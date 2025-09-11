Lío con las entradas de la Cultural para el partido en Santander El club ya ha informado de que todas las recibidas hasta el 11 de septiembre no sirven y se enviarán unas nuevas

Leonoticias León Jueves, 11 de septiembre 2025, 16:03 Comenta Compartir

«Hemos detectado algún error en el envío de las entradas para el Racing de Santander - Cultural de este domingo», ha informado el club leonés a través de redes sociales en la tarde de este jueves.

El pequeño comunicado realizado a través de redes sociales informa de que «se anularán dichas entradas y se reenviarán las correctas al correo electrónico facilitado» y en el que hasta el 11 de septiembre se están recibiendo las que no servirán.

Varios usuarios han preguntado si las recibidas después del aviso eran validas a lo que la Cultural ha insistido en que las correctas y válidas serán las que lleguen a partir del viernes 12 de septiembre.