La arenga del 'Cuco' tras la victoria en Valladolid: «Es la hostia cómo habéis aguantado» El nuevo entrenador de la Cultural, que se estrenó con victoria en el José Zorrilla, reconoce a su plantilla la actitud mostrada durante el partido

Rubén Fariñas León Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:41

Nadie se quedó nada. Todos los dejaron todo sobre el césped. La irreprochable actitud de la plantilla de la Cultural en el estadio José Zorrilla valió las alabanzas de su técnico a la conclusión del choque.

El 'Cuco' Ziganda se estrenaba con una victoria de postín en el banquillo leonés. Una carta de presentación en la que quiso poner el foco en los jugadores menos habituales.

El técnico navarro enfocó el triunfo en la entrada al campo de los suplentes y arengó a los que aún no cuentan con minutos y que deben dar un paso adelante en la plantilla.

«Es la hostia cómo habéis entrado, cómo habéis aguantado y cómo a cada uno que decía vas a entrar en un sitio que no es el tuyo salíais a toda hostia», ejemplificando el hecho en el carril que tuvo que ocupar Selu Diallo ante la falta de energías de Víctor García en el lateral. «Impresionante».

E invitó a sus pupilos a seguir en esa tónica y con esa actitud, aunque quiso ser realista: «Así lo vais a pasar muy putas, pero puede salir caro como ha salido», explicaba tras los tres puntos conseguidos ante el Real Valladolid.

👊🏽 Una victoria de 𝗘 𝗤 𝗨 𝗜 𝗣 𝗢#RealValladolidCultural pic.twitter.com/xX7xXhoQ3b — Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) September 28, 2025

También les apremió tras el partido en Zorrilla a seguir «dejándolo todo» en el campo en una categoría «durísima» por el nivel que presenta. Además, tuvo palabras para los últimos en llegar y que se incorporaron con la temporada iniciada. «Tenéis que poneros en forma y aguantar los 90 minutos y que los cambios sean racionales; pero poco a poco», tomó con calma.

A los jugadores les reconocía que «da gusto veros» y les emplazó a seguir trabajando así «durante nueve meses» que quedan de competición, antes de felicitarles y que el vestuario estallara de júbilo con tres puntos que sacan al equipo del descenso.