Ilusión y solidez para intentar tumbar a otro gran proyecto

Nuevo desafío de peso para la Cultural. Los de Ziganda, tras haber disfrutado de la semana por la consecución del agónico triunfo ante el Málaga CF el lunes, visita a uno de esos equipos que, como Racing, Deportivo o Valladolid, está confeccionado para regresar a la Primera División con la mayor celeridad posible.

Y los de Ziganda, con ilusión pero también con argumentos deportivos de mucho peso que vienen mostrando en los últimos enfrentamiento, intentarán hacer frente al complejo envite de este domingo (16:15 horas) en el Nuevo Mirandilla.

Cádiz CF Aznar; Caicedo, Pelayo, Íker Recio, Climent; Diakité, Suso; Tabatadze, Ocampo, De la Rosa; García Pascual - Cultural Badia, Víctor García, Barzic, Rodri Suárez, Hinojo; Selu Diallo, Thiago Ojeda; Lucas Ribeiro, Luis Chacón, Mboula; Manu Justo Incidencias Estadio Nuevo Mirandilla. Jornada 15 de LaLiga Hypermotion. 16:15 horas. Liga Hypermotion TV. Leonoticias.

Llega la Cultural a este choque, de nuevo, en una situación relativamente privilegiada dentro del contexto de esta categoría, con 17 puntos, dos por encima del descenso que actualmente marca el Granada. Los gaditanos, por su parte, se mantienen en la sexta plaza que daría acceso a playoff.

Tres dudas en la enfermería

El equipo de Ziganda mantendrá tres dudas hasta última hora como son Daniel Paraschiv, Pibe y Bicho. Los tres están cerca de recuperarse, como así confirmó el técnico en rueda de prensa, pero la decisión dependerá de los riesgos que desde el cuerpo técnico pretendan tomar con ellos en función de su evolución este fin de semana.

El que sí estará en todo caso será Matía Barzic tras regresar de su intervención con Croacia-sub 21, donde no tuvo minutos en ninguno de los dos duelos disputados. A priori, será él quien vuelva al centro de la defensa, a pesar del buen papel de Tomás Ribeiro el pasado lunes que refuerza las garantías en esa zona del campo.

El Cádiz, por su parte, llega al partido tocado, necesitado de victorias tras la dura derrota ante el Almería (3-0) que se suma a los tres empates anteriores y a la dinámica de más de un mes sin sumar de tres en la competición liguera.

Aun así, cuenta en sus filas con jugadores internacionales con sus selecciones como Tabatadze, otros de dilatada experiencia europea como Suso, campeón de la Europa League hasta en dos ocasiones, además de un delantero como Álvaro García Pasacual que debutó con el Sevilla FC y ya sabe lo que es anotar en Primera División.

De esta forma, los leoneses viajarán al Nuevo Mirandilla a mantener la competitividad que les viene caracterizando, en busca de un nuevo triunfo que supondría un avance crucial en la clasificación.