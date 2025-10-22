La dura sanción interpuesta a uno de los expulsados del Real Zaragoza

Dani González León Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:25 Comenta Compartir

La Real Federación Española de Fútbol, a través del Comité de Disciplina, ha decidido interponer una dura sanción a uno de los dos futbolistas del Real Zaragoza expulsados en el partido ante la Cultural del pasado sábado.

El centrocampista Paul Akouokou vio la tarjeta roja en el camino a los vestuarios en el descanso del partido después de golpear la pantalla del VAR, fracturándola y viendo, por ello, la tarjeta roja.

El árbitro del encuentro, Dámaso Arcedinao, así lo reflejó en el acta y el Comité de Disciplina ha decidido sancionar con cuatro partidos al futbolista del Real Zaragoza «por conductas contrarias al buen orden deportivo».

Por otro lado, el informe de LaLiga ha denunciado hasta cinco cánticos ofensivos contra el árbitro de este encuentro en el Ibercaja Estadio de Zaragoza, todos ellos en los primeros 20 minutos de la segunda mitad y proferidos desde la zona baja del fondo sur.

