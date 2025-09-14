En directo, la visita al líder: Racing 0-3 Cultural
El equipo de Raúl Llona buscará en El Sardinero su primera victoria del curso ante un equipo que llega tras ganar los cuatro partidos que ha disputado hasta el momento
Domingo, 14 de septiembre 2025, 16:54
16:59
44' Disparo de Yeray Cabanzón que repele la zaga culturalista
16:57
42' Sale el balón ahora por la línea de fondo de Badia. No consigue avanzar el Racing
16:55
Centro de Calero que no despeja bien la zaga racinguista y aparece Sobrino para meter el balón al fondo de la red. Tercero de la Cultural (0-3)
16:54
Gol de la Cultural
39' ¡Locura! ¡El tercero! ¡Gooooooool de Rubén Sobrino!
16:52
38' Despeja bien la Cultural el saque de esquina
16:52
37' ¡Paradón de Badia para evitar el gol de Villalibre!
16:51
36' Cambio de orientación hacia Hinojo, que no controla bien, pero fuerza un saque de banda en campo rival
16:50
34' A pesar del resultado, la Cultural sigue mostrando una versión muy valiente, sin miedo a la hora de instalarse en campo rival a robar y circular
16:47
32' Disparo de Michelin con el empeine que se marcha alto
16:46
31' Gran labor de Rubén Sobrino en la punta del ataque, ganando duelos a los zagueros rivales para generar opciones a la segunda línea
16:46
30' Bien colocada la Cultural en defensa para evitar las opciones cántabras
16:41
26' Locura entre la afición culturalista desplazada ante un Sardinero en shock
16:40
Gol de la Cultural
24' ¡Goooooooooool! ¡Luis Chacón con la cabeza! Pone el segundo la Cultural tras un centro de Pibe que remata el niño maravilla al fondo de la red. locura culturalista en El Sardinero
16:38
23' Disparo de Chacón que atrapa Ezkieta
16:36
21' Busca dominar el racing a través de la posesión para instalarse en campo rival, pero la Cultural no está incómoda
16:32
18' Disparo de Andrés Martín que repele Badia
16:31
17' Buena acción de Thiago Ojeda que manda el balón a córner
16:31
16' Ruge la afición de la Cultural en El Sardinero mientras ven una buena versión de su equipo
16:30
15' Centro de Pibe que atrapa Ezkieta
16:29
14' Buscaba pibe a Chacón al espacio, pero no pudo llegar y recupera el Racing
16:27
12' Presión muy alta ahora del Racing que complica la salida culturalista también
16:25
10' La salida culturalista ha sorprendido al Racing hasta tal punto que han conseguido ponerse por delante fruto de la agresividad mostrada a la hora de robar
16:25
Transición perfecta del conjunto de Raúl Llona que ha culminado Hinojo con un gran remate imposible para Ezkieta
16:22
Gol de la Cultural
7' ¡Qué golazooooooo! Tremendo contragolpe de la Cultural que acaba con gol de Hinojo
16:19
5' Buena presión inicial de la Cultural que, por momentos, surte efecto con robos en zonas altas
16:18
3' Buen robo de Selu Diallo en la presión, pero no puede culminar la contra Pibe
16:16
1' Error en salida de Selu Diallo, dispara Íñigo Vicente pero pega en la defensa
16:14
Arranca el partido
1' ¡Rueda el balón en El Sardinero! Pone el balón en juego la Cultural
16:12
Ralizarán el saque de honor dos bomberos forestales para visibilizar su labor con los incendios que han asolado el país y, sobre todo, León, este verano
16:10
¡Saltan los jugadores al terreno de juego! Ambientazo en El Sardinero
16:08
Once del Racing
Y este es el once con el que formarán los locales: Ezkieta; Michelin, Manu Hernando, Pablo Ramón, Salinas; Peio Canales, Gustavo Puerta; Andrés Martín, Yeray Cabanzón, Íñigo Vicente; Asier Villalibre
16:05
Once de la Cultural
¡Ya hay once en la Cultural! Los leoneses forman con: Badia; Iván Calero, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Bicho, Selu Diallo, Thiago Ojeda; Pibe, Pastoriza, Luis Chacón, Rubén Sobrino
16:01
Son baja confirmada para este encuentro Sergi Maestre, Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco, además de la duda de Manu Justo y de saber cómo llega la nueva incorporación Lucas Ribeiro, ya inscrito como culturalista
15:59
De cara a este partido, alrededor de 1.200 aficionados culturalistas se darán cita en la grada visitante de El Sardinero, donde se espera un gran ambiente para un partido muy esperado
15:54
Enfrente, espera el Racing de Santander, líder de Segunda, que llega a este partido en una impecable dinámica de cuatro victorias en cuatro encuentros disputados. Los cántabros, además, han anotado 13 goles en sus duelos, con un promedio superior a tres tantos por choque frente a un único gol anotado por los culturalistas esta temporada
15:51
Los de Raúl Llona afrontan este partido ya con la plantilla definitivamente cerrada tras las dos incorporaciones esta semana de Lucas Ribeiro y Tomás Ribeiro , que llegan para reforzar ambas áreas
15:48
La Cultural llega al partido en busca de sumar su primera victoria del campeonato tras el empate ante el CD Leganés y las tres derrotas cosechadas hasta el momento frente a Burgos, Almería y Sporting
15:45
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos un día más a una nueva jornada de Segunda División en la que la Cultural visitará al Racing de Santander, nada más y nada menos que el líder de la categoría. A partir de las 16:15 horas, todo lo que suceda en el partido lo puedes seguir en directo con nosotros.
