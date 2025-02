La Cultural se queda a medias

Escobar: «Estamos fastidiados, era una victoria importante»

El goleador del partido, Antón Escobar, ha señalado que están «fastidiados» por el empate ante el Sestao: «El sabor es agridulce, era una victoria importante, en un campo difícil y nos llega el gol cuando mejor estábamos». Escobar señala que no estuvieron «cómodos» en la primera mitad, cambiaron de plan en la segunda y recibieron ese 1-1 en una jugada «un poco rara que puede pasar». Respecto a su gol, en el que los locales reclamaban mano, Escobar afirma que «no sé dónde me pega»: «Intenté apartarme, no pude, me hice con el balón y chuté».