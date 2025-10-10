Ziganda: «Con este espíritu estaremos con opciones de ganar en cada partido»

Dani González León Viernes, 10 de octubre 2025, 16:48 Comenta Compartir

El entrenador de la Cultural y Deportiva Leonesa, 'Cuco' Ziganda, ha puesto énfasis este viernes en «mantener el espíritu y la energía» en el equipo leonés para seguir peleando por la permanencia.

El técnico navarro, que ha 'hecho suyo' el discurso del Cholo Simeone del 'partido a partido' – expresión que ha repetido en esta comparecencia previa al duelo ante el Córdoba del lunes a las 20:30 horas -, ha evitado pensar en lo que viene por delante y centrarse solo en el encuentro que disputará en el Nuevo Arcángel.

«Todos los partidos son importantes y tenemos que afrontarlos con el espíritu y la actitud de estos dos últimos. Así, estaremos en todos los partidos. Luego saldrá cara o cruz, pero estaremos con opciones de ganar», ha expresado el navarro.

Ziganda, que ha anunciado el regreso a los entrenamientos de Sergi Maestre, tendrá la seria duda de Mboula, además de contar con otros jugadores con molestias que espera que lleguen al choque en Córdoba. «Será un partido difícil, exigente, diferente a lo que nos hemos encontrado ahora con un rival que pone ritmos muy altos», ha indicado.

Trabajo y compromiso

El técnico culturalista alaba el trabajo y «compromiso» defensivo de sus jugadores, dándole al equipo una solidez «importante para no mostrarte como un rival débil» y apuesta por «manejar las áreas» en Córdoba a la par que ha insistido en la intensidad de los verdiblancos: «Siempre aprietan, la clave será salir de esa presión».

Robar y poder transitar es una de las opciones que maneja Ziganda, que intentará que su Cultural aproveche sus «fortalezas» a la par que sus jugadores ganen en «confianza y convicción» en ataque, dejando claro que «los goles no sólo los puede marcar el nueve, también pueden llegar desde segunda línea».

Ziganda ha insistido en que este partido no es una final, «es uno más», y que lo realmente relevante es llegar «a un número de puntos a final de temporada, da igual de dónde los saques». «Pero sí sería importante ganar y el golpe anímico de superar a tu rival en la tabla», ha expuesto.