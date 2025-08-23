Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural

Dani González León Sábado, 23 de agosto 2025, 19:48 Comenta Compartir

Los últimos días de mercado van a ser movidos en una Cultural y Deportiva Leonesa que necesita refuerzos, especialmente en la parcela defensa.

Y el último nombre en ser vinculados con el club leonés es el de Iván Calero. El lateral derecho madrileño de 30 años, nombrado recientemente como uno de los capitanes del Real Zaragoza, estaría cerca de ser jugador culturalista, según apunta el Heraldo de Aragón.

Desde Zaragoza aseguran que esta operación se está realizando de forma exprés, en los últimos días, y donde ya dan por perdido al futbolista madrileño, que disputó casi 2.500 minutos la pasada temporada con el conjunto maño.

Con experiencia en la categoría, suma seis temporadas en Segunda División con clubes como el Málaga, Numancia, Alcorcón, Cartagena y, desde la pasada temporada, en el Real Zaragoza, con más de 180 partidos y más de 15.000 minutos en la categoría.

El interés de la Cultural, que se ha dado en los últimos días, según el Heraldo de Aragón, ha acelerado la salida de Calero, operación que no ven con malos ojos en Zaragoza.