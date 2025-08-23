leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de Porto en Zamora salta a León y fuerza nuevos desalojos en La Baña
Iván Calero. Real Zaragoza
Fútbol | Cultural

Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural

Desde la capital aragonesa dan por segura la salida del lateral Iván Calero con rumbo al proyecto de Raúl Llona

Dani González

Dani González

León

Sábado, 23 de agosto 2025, 19:48

Los últimos días de mercado van a ser movidos en una Cultural y Deportiva Leonesa que necesita refuerzos, especialmente en la parcela defensa.

Y el último nombre en ser vinculados con el club leonés es el de Iván Calero. El lateral derecho madrileño de 30 años, nombrado recientemente como uno de los capitanes del Real Zaragoza, estaría cerca de ser jugador culturalista, según apunta el Heraldo de Aragón.

Desde Zaragoza aseguran que esta operación se está realizando de forma exprés, en los últimos días, y donde ya dan por perdido al futbolista madrileño, que disputó casi 2.500 minutos la pasada temporada con el conjunto maño.

Con experiencia en la categoría, suma seis temporadas en Segunda División con clubes como el Málaga, Numancia, Alcorcón, Cartagena y, desde la pasada temporada, en el Real Zaragoza, con más de 180 partidos y más de 15.000 minutos en la categoría.

El interés de la Cultural, que se ha dado en los últimos días, según el Heraldo de Aragón, ha acelerado la salida de Calero, operación que no ven con malos ojos en Zaragoza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan una obra de arte en La Bañeza dedicada a los dos voluntarios fallecidos en los incendios
  2. 2 Mapa y listado de los 148 pueblos de León afectados por los incendios
  3. 3 El remoto punto de León que vive a tres grados bajo cero en pleno mes de agosto
  4. 4 Un investigado de 59 años por su presunta implicación en el incendio forestal en Villamol
  5. 5 Vecinos de un pueblo de León denuncian que están «hasta tres días sin agua» desde hace meses
  6. 6 León «avanza» en la lucha contra incendios: 14 pueblos evacuados y 11 confinados
  7. 7 «No poder salir del parking ha sido un rollo» por las obras de la plaza Mayor de León
  8. 8 La realidad de la lucha contra el fuego en primera línea: «Con estas condiciones no llegamos a los 50 años»
  9. 9 Lusio, el pueblo devastado por las llamas: «Todos los recuerdos han quedado aquí»
  10. 10 Investigado un hombre de 57 años por su implicación en el incendio de Valduvieco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural

Vinculan a un capitán del Zaragoza con la Cultural