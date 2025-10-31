La Cultural ya conoce el horario para recibir al Granada

Dani González León Viernes, 31 de octubre 2025, 10:34 Comenta Compartir

LaLiga ha hecho oficiales este viernes los horarios correspondientes a la jornada 16 de La Liga Hypermotion en la que la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrenta al Granada.

El choque tendrá lugar en el estadio Reino de León entre dos equipos que, hoy día, pelean por no caer a los puestos de descenso, si bien es cierto que las pretensiones del Granada a inicio de curso eran más ambiciosas.

El choque tendrá lugar el sábado 29 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el estadio Reino de León en un encuentro que será emitido a través de LaLiga Hypermotion TV.