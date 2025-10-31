La Cultural ya conoce el horario para recibir al Granada
El conjunto leonés cerrará el mes de noviembre en el Reino de León ante los nazaríes
León
Viernes, 31 de octubre 2025, 10:34
LaLiga ha hecho oficiales este viernes los horarios correspondientes a la jornada 16 de La Liga Hypermotion en la que la Cultural y Deportiva Leonesa se enfrenta al Granada.
El choque tendrá lugar en el estadio Reino de León entre dos equipos que, hoy día, pelean por no caer a los puestos de descenso, si bien es cierto que las pretensiones del Granada a inicio de curso eran más ambiciosas.
El choque tendrá lugar el sábado 29 de noviembre a partir de las 16:15 horas en el estadio Reino de León en un encuentro que será emitido a través de LaLiga Hypermotion TV.