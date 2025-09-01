leonoticias - Noticias de León y provincia

Aficionados de la Cultural en El Molinón. CyDL
Fútbol | Cultural

Así será la venta de entradas para el Cultural-Leganés

El club leonés se mide a los pepineros este domingo con las entradas a la venta a partir de este martes

Dani González

Dani González

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:57

La Cultural y Deportiva Leonesa ha anunciado este lunes cómo será el procedimiento de venta de entradas para el partido ante el Leganés del domingo 7 de septiembre a partir de las 18:30 horas.

La venta de entradas se iniciará este martes, a partir de las 10:00 horas, con horario entre las 10:00 y las 13:30 horas y las 16:00 y las 18:00 horas. La prioridad será para los abonados, con un límite de dos localidades por abonados, y con cuatro abonos como máximo por persona.

Desde el jueves, se habilitará la venta online si hay disponibilidad de aforo, con un máximo de 2 entradas por usuario. El jueves y viernes, la venta estará abierta a todo el público en el estadio si hay disponibilidad de aforo, para abonados y no abonados, con un límite de 4 entradas por persona.

El día de partido, si hay disponibilidad de aforo, se abrirá la taquilla para todo el público en general, dos horas antes del partido.

Los precios de las entradas son de 20 euros en los fondos, 25 euros en tribuna y preferencia este y 30 euros en tribuna y preferencia oeste. Las entradas infantiles (4-17 años) tendrán un precio de 10 euros en fondos y tribuna este y 15 euros en tribuna oeste.

