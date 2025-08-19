Confirmado el horario para la visita de la Cultural al Sardinero
El equipo de Raúl Llona se desplazará a Santander el próximo domingo 14 de septiembre con motivo de la quinta jornada de competición
Martes, 19 de agosto 2025, 13:23
En el horizonte, un nuevo gran desplazamiento para los aficionados de la Cultural. Tras los cerca de un millar de culturalistas que se desplazaron a Burgos para la primera jornada de competición y los que, con total seguridad, viajarán a Gijón, ya hay fecha para el tercer encuentro del conjunto leonés como visitante.
Según ha confirmado LaLiga, el Racing de Santander y Cultural se volverán a ver las caras eel próximo domingo 14 de septiembre a las 16:15 horas con motivo de la quinta jornada de la competición liguera.
Será el reencuentro entre dos equipos que acostumbran a movilizar una masa importante de aficionados en sus duelos directos, algo que no cambiará en esta temporada, sobre todo por la ilusión que lleva por banera el culturalismo a pesar del primer varapalo sufrido en la competición.
Antes de ese encuentro, lo más cercano para los culturalistas pasa por estrenarse este próximo domingo en el Reino de León ante el Almería, un rival llamado a estar en la pugna por elascenso que empató en su primer partido ante el Albacete (4-4).
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.