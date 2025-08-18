A la venta las entradas para el debut de la Cultural en el Reino El equipo leonés se estrenará ante su gente el próximo domingo a las 19:30 horas

La Cultural y Deportiva Leonesa pone a la venta este martes las entradas para el partido que disputará el domingo 24 de agosto (19:30 horas) contra la UD Almería en el estadio Reino de León, correspondiente a la jornada 2 de LaLiga Hypermotion.

Protocolo de recogida

Siguiendo el protocolo de venta de entradas establecido para la temporada 2025/26, los abonados del club tendrán prioridad de compra el martes y el miércoles, con un límite de 2 entradas por abono. Cada persona podrá presentar un máximo de 4 abonos, de manera física o una fotografía/copia de los mismos. No será necesario que los titulares estén presentes, siempre que se aporte dicha documentación.

El horario de la Tienda Oficial es, de lunes a viernes, de 10:00 a 14:30 y de 15:00 a 17:00 horas. A partir del jueves, se habilitará la venta online si hay disponibilidad de aforo, con un máximo de 2 entradas por usuario. El jueves y viernes, la venta en el estará abierta a todo el público si hay disponibilidad de aforo, para abonados y no abonados, con un límite de 4 entradas por persona.

Los precios de las entradas

El día de partido, si hay disponibilidad de aforo, se abrirá la taquilla para todo el público en general, dos horas antes del partido.

Los precios de las entradas son de 20 euros en los fondos, 25 euros en tribuna y preferencia este y 30 euros en tribuna y preferencia oeste. En categoría infantil (de 4 a 17 años), el precio es de 10 euros en fondos y tribuna este y 15 euros en tribuna oeste.

