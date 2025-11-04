Un buen horario para la Cultural en el puente de diciembre

Dani González León Martes, 4 de noviembre 2025, 11:09 Comenta Compartir

LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a la décimoseptima jornada de la Liga Hypermotion, que se disputará durante el puente de diciembre.

Y la Cultural y Deportiva Leonesa, que tendrá que viajar, jugará en un buen horario para facilitar el desplazamiento de aficionados culturalistas.

Los leoneses se medirán a la SD Eibar en el estadio de Ipurúa el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas, un horario propicio para el desplazamiento, teniendo en cuenta que el lunes 8 de diciembre es festivo.

El encuentro será emitido por LaLiga Hypermotion TV y será la penúltima salida del año 2025 para una Cultural que llegará a este encuentro justo después de jugar la segunda ronda de Copa del Rey en esa semana.