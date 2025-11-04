Un buen horario para la Cultural en el puente de diciembre
Los leoneses visitan al Eibar en la jornada 17 que se disputará en el primer fin de semana de mes de diciembre
León
Martes, 4 de noviembre 2025, 11:09
LaLiga ha hecho públicos los horarios correspondientes a la décimoseptima jornada de la Liga Hypermotion, que se disputará durante el puente de diciembre.
Y la Cultural y Deportiva Leonesa, que tendrá que viajar, jugará en un buen horario para facilitar el desplazamiento de aficionados culturalistas.
Los leoneses se medirán a la SD Eibar en el estadio de Ipurúa el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas, un horario propicio para el desplazamiento, teniendo en cuenta que el lunes 8 de diciembre es festivo.
El encuentro será emitido por LaLiga Hypermotion TV y será la penúltima salida del año 2025 para una Cultural que llegará a este encuentro justo después de jugar la segunda ronda de Copa del Rey en esa semana.