El sueño de la Copa pasa por el Palacio

Tras el varapalo liguero sufrido ante Toledo Basket y sin tiempo para lamentarse, la Cultural cambia de competición para centrarse en la ilusionante Copa de España que ya dejó tan buenas sensaciones durante la fase de grupos.

El conjunto de Luis Castillo disputa los dieciseisavos de final este miércoles (20:00 horas) ante Gandía en el Palacio Municipal de Deportes. Será un duelo de máxima dificultad ante un rival que ha conseguido certificar un gran inicio de campaña.

La Cultural ya demostró su ilusión por avanzar en la Copa en una fase de grupos donde, todo lo que jugó, lo ganó. Ante un sólido proyecto como CBC Valladolid (96-87), Círculo Gijón (79-72) y Clínicas Ponferrada SDP (83-91).

Una competición para soñar

De esta forma, consiguió hacerse un hueco en las rondas eliminatorias, que se alargarán desde los dieciseisavos de final hasta las semifinales, cuando ya pasaría a disputarse una 'final four' entre los cuatro conjuntos clasificados.

Cabe destacar, en todo caso, que esta competición la disputan los equipos de Primera FEB, Segunda FEB y Tercera FEB, lo que supone que, en caso de seguir avanzando rondas, como es habitual, la dificultad podría ir aumentando con equipos de primer nivel.

Sin embargo, antes de pensar en el futuro, todas las miradas deben estar puestas en Gandía, que ha sumado tres victorias en sus tres choque disputados en competición liguera y, además, también resolvió invicto la fase de grupos, por lo que se mantiene sin conocer la derrota hasta el momento.

Una baja importante

Para hacer frente a este duelo, los de Luis Castillo deberán contar con la baja de Jaime Llamas, que se retiró lesionado del último encuentro por un problema muscular. A expensas de las pruebas médicas pertinentes, desde el club la sensación inicial es que no disputará el encuentro de este miércoles y, al menos, tampoco el del sábado.

Con esta baja y tras la agridulce sensación fruto de la justa derrota del domingo ante Toledo Basket, el Palacio debe volver a hacerse fuerte para poder desplegar el mejor juego posible y luchar por pasar de ronda.