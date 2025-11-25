leonoticias - Noticias de León y provincia

Amadasun, en el último encuentro de la Cultural. Edu Rodríguez
Baloncesto | Segunda FEB

Max Amadasun, quinto jugador convocado por su selección en la historia de la Cultural

El jugador ha sido llamado por la selección de Irlanda para disputar el Pre-Clasificatorio del EuroBasket 2029

Borja Pérez

Borja Pérez

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:02

Comenta

Buenas noticias para la Cultural en el último parón FIBA del año. Los de Luis Castillo tendrá tiempo para descansar y seguir preparando un mes de diciembre que se antoja muy intenso, pero lo harán sin uno de sus jugadores.

Se trata de Max Amadasun, pívot culturalista que ha sido convocado por la selección de Irlanda para sus dos próximos partidos enmarcados en el Pre-Clasificatorio del EuroBasket 2029.

Dos duelos internacionales

El rendimiento del jugador formado en la NCAA estadounidense en su travesía por León no ha pasado desapercibido y ahora se enfundará la elástica de su país para los duelos ante Luxemburgo -jueves 27 de noviembre- y Macedonia del Norte -domingo 30 de noviembre-.

El jugador se ausentará de los próximos entrenamientos de Luis Castillo y regresará justo a tiempo para ultimar la preparación del duelo ante Iraurgi del próximo 6 de diciembre.

Se trata del quinto jugador en la corta historia de la Cultural Baloncesto en ir convocado con su Selección Absoluta, lo que vuelve a indicar el gran trabajo realizado en el club por Luis Castillo y su cuerpo técnico.

