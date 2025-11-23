La Cultural noquea al colista en cinco minutos y se duerme

Rubén Fariñas León Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

El equipo de Luis Castillo es impredecible hasta la extenuación. Capaz de lo mejor y de lo peor, de dar giros de guión de película de suspense, ha vuelto a mostrar todas sus caras. Tras un inicio errante, y con los ya habituales problemas en la defensa de la pintura, la Cultural reaccionó, pasó por el vestuario, noqueó a su rival y le dejó que se levantara de la lona.

La Cultural de baloncesto necesitó cinco minutos inspirados, con un Amadasun estratosférico, para imponerse por 92-87 a Jaén CB, colista de la categoría, no sin antes dormirse y comprometer una victoria que tenía hecha en el último cuarto.

Cultural Deng (18), Hayman (6), McKay (15), Orenga (6), González, Iglesias, Bultó, Cebolla (7), Domínguez (10), Amadasun (17), Van der Heijden (8), Rodri Llamas (5) 92 - 87 Jaén CB Felizor (12), López (4), Cañete (1), Faial (16), Boahen (4), Rodríguez (6), Balderas (2), Santa Bárbara (18), Lopes (8), Martínez (10), Casas (6), Moreno Parciales 24-24, 45-47; descanso; 71-57, 92-87

Árbitros Jaime Álvarez-Ossorio y Daniel López

Incidencias Partido correspondiente a la octava jornada del grupo Oeste de Segunda FEB disputado en el palacio de deportes Urbano González Escapa de León, ante 2.512 espectadores

Las primeras ventajas fueron para los andaluces, 2-6, tras una canasta sencilla fallada por Amadasun y el Alley-oop 'interruptus' de los visitantes, en los dos primeros minutos. Y seguían a lo suyo, se volvían a colgar del aro ante la inexistente defensa en la pintura y ponían el 4-12, en el minuto 4. Tras la enésima percusión en la zona, y ya con 4-14, llegaba el tiempo muerto de Castillo con un Javi Martínez sobresaliendo.

Corrigió cosas el equipo, lo primero apretando en defensa y lo segundo cambiando la dirección con la entrada de Cebolla, y un parcial de 6-0 permitía volver a tomarle el pulso al partido (10-14, min.6). La reacción la culminaba McKay con un triple que devolvía la igualada, en el minuto 8, a 16 puntos; y la réplica la daba López devolviendo la partida para poner el 16-19. Con un espectacular 3+1 de Deng, además de un intercambio de canastas, se cerraba el cuarto con empate a 24-24.

Salían en tromba los locales y Berni González paraba el duelo tras un 5-0 que daba la primera renta a los blancos, 29-24. Tras el loco primer cuarto, la cosa se tranquilizaba en el segundo, con la Cultural por delante pero sin lograr llevar su renta demasiado lejos: 35-32, en el ecuador del acto. Y si suele ser bastante raro ver un 3+1 en baloncesto, en los dos primeros cuartos el público vio un par, uno por cada lado. Felizor empataba, 41-41, al transformarlo. Y una canasta final de Faial permitía al colista irse al descanso por delante: 45-47.

El ritmo anotador se cayó en el tercer cuarto. A ambos equipos les costaba ver el aro, más allá de los tiros libres, y apenas se movía el marcador en medio cuarto, 50-51. El despertador hizo 'ding-Deng' para que un triple del americano despegara, por fin, a la Cultural, con un parcial fulgurante de 7-0, hasta el 57-51. Rompía el partido el equipo leonés corriendo, defendiendo y anotando, 66-55, con un estelar Amadasum en los últimos minutos del periodo. El vendaval provocado por el pívot dejaba casi resuelto el choque -o al menos eso parecía- en cinco minutos donde secaron a Jaén y se escaparon hasta el 71-57.

La renta siguió creciendo en el último cuarto, con varias técnicas ante un Jaén desesperado. Los locales se iban hasta el 79-62 llevando la fiesta a la grada al ritmo de 'La Morocha'. Pero parece que Castillo se olía lo que estaba por venir: paró la última reacción jienense con el triple de Faial que establecía el 80-68, a seis para el final. Y una antideportiva, que acabó en 2+1, obligaba a una reacción más profunda porque Jaén se ponía con 80-72 y apretaba las cosas. El parcial seguía abierto y sangraba. Un 0-12 inesperado establecía el 80-76 y vaya si había partido. El triple de Santa Bárbara lo convertía en un 0-15 y Jaén a 1 (80-79), Luis pedía otro tiempo sin llegárselo a creer.

La crisis solo se pudo cortar desde el tiro libre, con la ansiedad persiguiendo a los chavales de blanco. Hayman y Domínguez estiraban de nuevo el marcador al 85-79. Con 89-84 se llegaba al último minuto, donde la Cultural se puso seria en defensa. Domínguez no pudo cerrarlo con un triple y una falta de Hayman daba tres tiros a Rodríguez para poner el 89-87, con medio minuto por delante. Deng se equivocó, se fue hacia el aro y cometió falta en ataque y daba la última posesión a Jaén para ganar. Sin embargo Faial devolvía el regalo y cometía pasos de salida, devolviendo el balón y las pulsaciones a la Cultural. En los tiros no fallaron los leoneses y Jaén se quedó sin tiempo. Victoria final, con sudores fríos inesperados, por 92-87 y tercer triunfo consecutivo.