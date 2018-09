Laura Herrera y Alejandra Quirante ya ejercen como jugadoras del Embutidos Pajariel

Laura Herrera y Alejandra Quirante fueron presentadas como nuevas jugadoras del Embutidos Pajariel Bembibre en un acto celebrado en el Bembibre Arena y que congregó a los prinicipales medios de comunicación del Bierzo. Escoltadas por el entrenador del cuadro berciano, Pepe Vázquez, y el presidente de la entidad, Salvador Fernández, las capitanas de la escuadra del Bierzo Alto mostraron gran ilusión.

Fue precisamente el máximo dirigente de la entidad el encargado de iniciar la comparecencia. En primer lugar, Fernández habló de Laura Herrera, a la que describió como «una jugadora contrastada, con diez temporadas de experiencia en la máxima categoría del baloncesto femenino español. El cuerpo técnico confió en ella y nosotros le agradecemos que haya decidido volver», precisó.

Sobre Quirante, aunque reconoció que posee menos experiencia en la élite del baloncesto nacional, dijo que «es una jugadora que también tiene una trayectoria en la Liga DIA. Agradecemos que hayas decidido venir, aunque te vamos a pedir que rindas un poco más que tu compañera», bromeó Fernández.

Herrera: «La pretemporada se mide por las sensaciones»

Por su parte, Laura Herrera, que retorna al Bierzo tras dos años en Logroño, señaló que «regreso a un equipo totalmente distinto y llego en un momento totalmente distinto al de hace tres temporadas. No hay que comparar», puntualizó la tinerfeña, que recordó que «tengo más experiencia. Quiero ayudar lo máximo posible a mis compañeras y que el equipo vaya por delante. Voy a ayudar a hacer piña», subrayó antes de pedir la total implicación de sus compañeras: «Todas tenemos que aportar».

Pese a la derrota en el estreno ante Baxi Ferrol, opinó que «las sensaciones son buenas y la pretemporada se medirá no tanto por los resultados como por las sensaciones. Fuimos con siete jugadoras y competimos hasta el final con un equipo que tiene a todas sus jugadoras», explicó la interior rojilla, que agregó que «las jugadoras somos nuevas. No nos conocemos», añadió la pívot insular, que recordó que «llevamos poco tiempo, con jugadoras incorporándose poco a poco. Tenemos un margen de mejora», concretó.

Sobre la competición, Herrera admitió que «en una liga tan igualada el objetivo es la permanencia. A partir de ahí iremos viendo, pero es el objetivo», subrayó la tinerfeña, feliz por el cambio en los playoffs, a los que ahora se clasificarán ocho equipos: «Es más bonito porque los equipos de mitad de tabla muchas veces no jugaban por nada. A priori vamos a por la permanencia, pero sabiendo que se puede entrar en el play-off, la Liga será más bonita», enfatizó la tinerfeña, que espera un gran ambiente en el Bembibre Arena. «Hace tres años disfruté mucho con la afición y ahora tenemos que aprovechar que tenemos un pabellón en el que se vive mucho el baloncesto», concluyó.

Alejandra Quirante: «Éste es un reto muy bonito»

Alejandra Quirante inició su intervención reconociendo que «para mí éste es un reto muy bonito. El año pasado fue muy difícil, pero de todo se aprende», admitió la mallorquina, que dijo, no obstante, que «espero que éste sea bueno. No vengo con expectativas, sino con objetivos, que es el trabajo diario», explicó la base insular, que apuesta por «trabajar mucho: mucho compromiso, muchas ganas, mucha ilusión y estar preparadas».

Sobre la plantilla, admitió Quirante que «somos caras nuevas, pero vamos a tratar de hacer el equipo lo antes posible para que las cosas vayan mucho mejor. Somos un equipo joven y eso se verá en la pista», destacó la base del cuadro berciano, que consideró que «vamos a tener un juego alegre, que es lo que nos pide el entrenador: que seamos agresivas e intensas».

Sobre el partido en Cedeira, dijo que «pese a estar siete jugadoras y no empezar bien, demostramos la línea que vamos a llevar, que es ser guerreras. No nos vamos a rendir en ningún momento», apostilló la jugadora balear, que espera, al igual que su compañera, una gran respuesta de la afición: «Este es un pabellón con mucho ambiente y confío en que siga siendo así. Para nosotras es muy importante y me gustaría que la gente lo sepa», finalizó.

Sensaciones «muy positivas» para Pepe Vázquez

El último en tomar la palabra fue Pepe Vázquez, que fue cuestionado por el partido ante Baxi Ferrol. «Teníamos sólo siete jugadoras, pero las sensaciones son muy positivas», dijo el preparador gallego, que alabó la respuesta de sus jugadoras. «Hicieron lo que les pedí: que la gente vea un compromiso máximo hacia el equipo, el pueblo y la afición», argumentó el santiagués, que quiere que «el equipo dé la cara independientemente del resultado. El mínimo que exigiré es esfuerzo y sacrificio», certificó.

Pese a las óptimas sensaciones, Vázquez reconoció que «el equipo está verde. Nos queda mucho todavía», especificó el técnico del conjunto bembibrense, que aclaró que «lo importante llega el 14 de octubre ante IDK Gipuzkoa. Me quedo con el carácter del equipo, que se rehízo», insistió el míster compostelano, que deseó «tener más efectivos para meter más cosas para seguir perfeccionando. Tenemos que ver cómo recuperamos en dos días y ver cómo evoluciona Melita, que se le lesionó en Cedeira. El resultado me preocupa poco», dijo de cara al próximo compromiso, el sábado de nuevo ante Baxi Ferrol.