Julia Gladkova, Amy Syll y Roselis Silva, presentadas con el Embutidos Pajariel

Roselis Silva, Amy Syll y Julia Gladkova hicieron su puesta de largo como jugadoras del Embutidos Pajariel Bembibre en un acto en el que comparecieron junto al presidente de la entidad berciana, Salva Fernández, quien se mostró contento por el trabajo realizado por el cuerpo técnico y la dirección deportiva, así como por la buena dinámica de trabajo llevada por un plantel totalmente renovado. Como hiciera en las anteriores presentaciones, reiteró su confianza en una plantilla diseñada con el objetivo innegociable y prioriotario de conseguir la salvación, un año más, en la Liga DIA.

Por su parte, las tres jugadoras que comparecieron en esta ocasión se mostraron muy ilusionadas de cara a una temporada en la que el punto de partida es la humildad y las ganas de trabajar y crecer de la mano de un equipo y un cuerpo técnico que priorizan el esfuerzo como base para la mejora continua. Aunque Gladkova, Silva y Syll son conscientes de las dificultades que tendrá el conjunto berciano en esta nueva campaña, prefieren no ponerse techo. Afrontan, de hecho, la temporada con los pies en el suelo, agradecidas, según ellas mismas, de este nuevo desafío en la capital del Bierzo Alto.

Roselis Silva: «Vamos a conseguir muchas cosas juntas»

La primera en hablar fue Roselis Silva, que expresó su gratitud por «la oportunidad que me ha brindado Bembibre. Me servirá para crecer», precisó la jugadora venezolana, que consideró, eso sí, que «éste no será un año difícil. Será de aprendizaje y vamos a conseguir muchas cosas juntas», destacó la directora de juego, contenta por la dinámica del equipo en las semanas que lleva en Bembibre: «Las jugadoras que lleguen complementarán el trabajo del cuerpo técnico», explicó la base, consciente de que lo importante llegará con el estreno de la Liga DIA, el 14 de octubre, ante IDK Gipuzkoa: «Estamos centradas en esa fecha».

Julia Gladkova: «Es una oportunidad que no quería rechazar»

Por su parte, Gladkova expresó la ilusión con la que afronta este nuevo curso fuera de su país: «Siempre he querido recorrer el mundo jugando al baloncesto y no quedarme en Rusia. Es una oportunidad que no quería rechazar», enfatizó la jugadora rusa, que destacó, asimismo, el gran nivel del baloncesto español: «Siempre está en los primeros puestos en categorías de formación y en campeonatos internacionales. Quería abrir esta puerta para conocer la Liga», argumentó la alero rusa, satisfecha por el nivel de sus compañeras: «Sólo necesitamos algo de química. No sólo espero la permanencia, sino pelear por algo más», apostilló.

Amy Syll: «Lo voy a dar todo por la confianza que tienen en mí»

La última en comparecer fue una Amy Syll que recordó sus anteriores experiencias en la máxima categoría del básquet español. «Es una oportunidad jugar en Bembibre y volver a la Liga DIA después de tres años en Liga Femenina 2», señaló, la pívot senegalesa, que insistió en que «tenía ganas de volver a la Liga y ésta era una oportunidad. El entrenador me pide de todo y yo lo voy a dar todo por la confianza que tienen en mí», sentenció.