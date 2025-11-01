Una gotera obliga a suspender el Valladolid-Cultural La aparición de varias fugas de agua procedentes del techo del pabellón Pisuerga, en el campo donde calentaba la Cultural, lleva al aplazamiento del derbi

El derbi de baloncesto tendrá que esperar. Una gotera ha obligado a posponer el duelo entre el UEMC Baloncesto Valladolid y Cultural y Deportiva Leonesa por el peligro que podía suponer para los jugadores.

Durante el calentamiento, los jugadores de la Cultural alertaron de la presencia de agua en una de las esquinas del campo donde calentaban en el polideportivo Pisuerga. Esta gotera ha aparecido en las últimas horas tras las lluvias caídas sobre Valladolid.

Pese a los esfuerzos del club local para solventar esta situación, el partido no se ha podido jugar.

En un primer momento, se optó por retrasar el inicio del partido unos minutos mientras los operarios de club vallisoletanos trabajaban en solventar esta incidencia, pero esta situación se mantuvo y obligó a aplazar el partido.

Durante el transcurso de esos interminables minutos, con el público sentado en la grada - alguno de los locales ataviado con paraguas, puesto que no es la primera vez que pasa - sin saber qué sucedía, se trató de contactar con la concejalía de Deportes de Valladolid en busca de otra cancha para jugar este mismo sábado.

Pero fue imposible y ahora ambos clubes buscarán una nueva fecha para disputar este encuentro aplazado por una goteras en el Pisuerga.

