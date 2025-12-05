«La gente de León ahora es de la Cultural y esa es la base del crecimiento del club»

Borja Pérez Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

Es difícil entender el crecimiento de la Cultural Baloncesto sin Luis Castillo y su cuerpo técnico. Desde que el Basket León y el Reino de León pasaron a unificarse y a formar parte de la entidad culturalista, fue él quien se puso al mando de la plantilla y el que, año tras año, ha sido un bastión en el crecimiento exponencial del club.

Tras una temporada de ensueño el pasado curso que a punto estuvo de culminarse con un ascenso de categoría que ni siquiera parecía planteable al inicio, el equipo está buscando la regularidad en la presente campaña para intentar mantener una senda parecida en la competición.

Luis Castillo explica en leonoticias la situación actual que atraviesa el equipo en esta nueva temporada donde se ha vuelto a renovar prácticamente la totalidad de la plantilla, además de valorar la situación del club y el crecimiento que prevé en base a la masa social conseguida.

P: Viene el equipo de levantar un poco el vuelo en liga con ese bache de la derrota en la Copa. ¿Cómo ha empezado el equipo la temporada?

R: El equipo es inconstante, estamos muy irregulares y creo que tenemos que encontrar esa constancia. Entrenamos bien, pero en los partidos mostramos dos caras muy diferentes, incluso dentro del mismo cuarto e independientemente de cómo esté el rival. Eso nos preocupa y debemos mejorar. Empezamos bien, con las ideas muy claras, pero según hemos ido avanzando tácticamente pues seguramente hemos ido demasiado rápido y hemos perdido un poco el foco en lo que teníamos que hacer.

P: ¿La irregularidad puede deberse a que la plantilla es prácticamente nueva y en muchos casos necesita adaptarse a la competición española?

R: Sí. Es lo normal. Lo del año pasado no fue lo normal, al final empezamos con ocho jugadores, con más dudas también en una competición nueva y el equipo se adaptó muy bien. Todos los equipos cambian muchos jugadores porque es difícil mantener contratos de varios años. Muchos llegan de Estados Unidos o de categorías inferiores y eso lleva un proceso, deben adaptarse al arbitraje, normas y ritmo. Ahí juegan más con en muchas en muchas competiciones con 30 segundos, aquí son con 24 Aquí el juego es más táctico y físico, aunque pensemos que no. Ese proceso requiere tiempo, aunque creo que van en el buen camino.

P: ¿Cómo de cerca está el equipo de la versión que imaginabas a principio de temporada?

R: Pues tenemos ratos que estamos muy cerca y ratos que estamos tremendamente lejos. Creo que ahora mismo estamos al cincuenta por ciento de lo que podemos dar. Tenemos minutos muy buenos, pero solo 15 o 20 por partido. Necesitamos completar los 40 minutos al mismo nivel.

P: Más allá de la regularidad, ¿en qué aspectos tácticos hay más margen de mejora?

R: Somos el equipo más anotador de los dos grupos, con 87 puntos de media, que es una barbaridad en esta competición, pero nuestros problemas vienen de la precipitación en transiciones tanto ofensivas como defensivas y del trabajo defensivo, tenemos que mejorarlo un montón. No encontramos la tecla para que el equipo tengo esa intensidad y esa regularidad que nosotros queremos en cada defensa, entonces la mejora pasa por ahí.

P: ¿Ha cambiado el objetivo tras lo ocurrido en la temporada pasada o sigue siendo el de establecer una base en esta categoría?

R: Bueno, yo creo que debemos olvidarnos del año pasado, que fue una situación completamente anormal de un equipo que cuadra increíblemente bien. Yo nunca he hablado de esto, pero seguramente sin las lesiones de Fares y Pau quizá hubiéramos estado muy muy cerca de ascender. A lo mejor hubiéramos creado un problema económico, pero hay que olvidarse de eso y pensar que esta liga es muy igualada y tenemos uno de los presupuestos más bajos. Nos gustaría estar en playoff, por lo menos, pero bueno, ahora estamos un poquito lejos todavía de buscar un objetivo.

P: Centrando la mirada en jugadores y no tanto en presupuestos… ¿Qué equipos son mejores que esta Cultural?

R: Yo creo que Córdoba es al que más señalábamos todos desde el inicio, es un equipo tremendo con jugadores muy contrastados y creo que están haciendo una gran temporada. Caja 87 también es evidentemente superior, aunque aún no hayan dado con la tecla. Valladolid creo que ha hecho también un equipo muy atractivo, tiene una plantilla muy joven y con fuerte inversión. En el otro grupo, Castellón e Ibiza tienen equipos muy superiores y Morón es otra plantilla tremenda. En total, hay cinco o seis equipos que creo que son claros candidatos al ascenso.

Ampliar Luis Castillo, entrenador de la Cultural Baloncesto. B. P.

P: Aboubakar Traoré está inscrito ya con la Cultural, pero no oficializado. ¿Qué falta para confirmarse y qué puede aportar al equipo?

R: Es una oportunidad de mercado. Un muy buen jugador en un momento donde nosotros podemos hacer esa operación porque no tiene un coste enorme. Los problemas que tenemos ahora mismo son solo trámites burocráticos, que a veces son largos y pesados y hasta que no esté aquí no queremos darle una oficialidad al tema porque hemos visto otras veces en que estas operaciones a veces se rompen porque algún trámite burocrático se queda por el medio.

P: ¿Qué tan complicado es para un entrenador cambiar casi toda la plantilla cada año, más aún tras un año tan bueno?

R: Es algo normal y natural en la categoría. Muchos equipos han cambiado ocho o nueve jugadores. Solo Sevilla mantiene más continuidad. Es algo que más o menos esperas y creo que para nosotros incluso habla bien del club: que jugadores salgan hacia mejores contratos muestra crecimiento. Somos honestos con ellos, hablamos de que este club es un lugar para impulsarse y cuando lo logran se lo reconocemos y les agradecemos el trabajo que han estado haciendo.

P: Volviendo por un momento al año pasado… ¿Se podía llegar a imaginar al inicio de la temporada que se llegaría tan lejos y jugando tan bien en muchos momentos?

R: No, no lo imaginábamos. Tuvimos muchos problemas en pretemporada, Jordan y Frank llegaron muy tarde, Isaac se lesionó antes de debutar, jugamos con Algeciras con ocho jugadores… Pero el equipo respondió increíblemente bien y todo fue cuadrando. Es verdad que tuvimos un bache en diciembre, pero creo que hicimos una gran temporada.

P: Ahora ya más en frío… ¿A partir de qué momento y cuánto llegaste a creer en que el ascenso era posible?

R: Nosotros íbamos día a día, pero es verdad que veíamos que podíamos ganar a cualquiera. Creo que lesiones de Fares y Pau nos condicionan absolutamente, especialmente la de Fares. No teníamos un cinco que pudiera suplirle, de hecho ese tipo de jugador casi no existe en la categoría. Fue un medio descubrimiento que pudimos hacer y lo pudimos traer a un a un gran precio para nosotros y creo que fue clave esa lesión en el pie de él que nos deja siempre la duda de qué hubiera de qué hubiera ocurrido en ese enfrentamiento con Palma que estuvo mucho más igualado de lo que parece.

P: Volviendo un par de años atrás… pasas a dirigir el primer equipo en 2021, cuando aún era Basket León. ¿Cómo viviste el cambio a la Cultural?

R: Fue un cambio que provoca Felipe Llamazares, al que siempre hay que agradecer su trabajo y su apuesta. Creo que fue una oportunidad para el baloncesto de León. Había dos clubes avanzando cada uno con su filosofía. La Cultural dio un impulso muy grande a algo que toda la ciudad demandaba para tener un único proyecto profesional en León y que todos estuvieran en la misma línea, que creo que es lo que ha pasado.

P: Hasta qué punto ha sido y está siendo importante a nivel económico y social el hecho de haber pasado a ser la Cultural?

R: Fundamental. La marca Cultural es increíble en la ciudad. Hace años casi no se veían niños con camisetas del club y ahora está lleno. Antes muchos eran del Madrid o Barça; ahora la gente es de la Cultural y vemos un montón de niños identificados con el club de su ciudad. Esa identidad del fútbol se traslada al baloncesto y es muy positiva, creo que el club desde el club están trabajando francamente bien.

P: ¿Qué te parece la respuesta cada vez más habitual y sobre todo en ciertos partidos del Palacio?

R: Es increíble, es nuestro mayor activo. Ahora mismo, cuando hablamos con jugadores para ficharlos siempre les mostramos imágenes del pabellón. Contra equipos que quizás son menos mediáticos estamos metiendo 2.000 o 2.500 personas, una cifra enorme para la categoría. Solo Sevilla nos supera en números oficiales, pero evidentemente las ciudades no se pueden comparar. Siempre digo que tenemos la mejor afición de España porque es un porcentaje altísimo para esta categoría y desde esa masa social podemos crecer.

P: ¿Cómo influye esta afición al atraer jugadores, especialmente cuando económicamente no podéis competir con otros clubes?

R: Muchísimo. El otro día estuvimos con Berthold y les decía a los jugadores que disfrutaran de León porque no pasa en otros sitios. Es un plus para fichar jugadores y también para que los jugadores entren en el día a día con gran motivación. Algunos jugadores encuentran energía y conexión con el público. Ahora necesitamos que ese apoyo social se traduzca también en apoyo económico de empresas e instituciones para dar el salto que yo creo que debería ser por lo menos la Primera FEB.

P: ¿Cuál es la clave para que el equipo enganche así a la gente?

R: Creo que jugamos un baloncesto atractivo. A veces mejor, a veces peor, hay días que me enfado más, otros menos, pero siempre con intención de querer jugar bien siempre y creo que ese estilo atrae. La gente está trabajando toda la semana para disfrutar el fin de semana y no podemos venir aquí a aburrir. La entrega, la pasión y la identidad con la camiseta hacen que la gente conecte con el equipo y engancharse al deporte.

P: ¿El club está preparado para crecer en los próximos años y subir categorías?

R: Sí, lo veo, ahora mismo creo que lo veo. En el club hay mucha decisión y apoyo interno con el baloncesto. La gente está muy contenta, Natichu está apoyando al cien por cien y está haciendo todo lo posible para que el equipo crezca y bueno, pues queremos el equipo más arriba, eso lo tenemos todos claro. Ahora es cuestión de ir dando pasos que sean sólidos, reconstruir el baloncesto base, recuperar jugadores, que hemos perdido muchos en estos años, fortalecer la masa social, que ahora mismo es muy joven y numerosa. Esa es la base del mañana y en eso estamos.

P: ¿Y en ese crecimiento se ve Luis Castillo durante mucho tiempo liderando al equipo?

R: Es una buena pregunta. Al final, mi vida es un poco año a año, para que yo fuera profesional del baloncesto pues tendríamos que tener un contrato profesional, también en el staff, que ahora mismo pues tenemos que combinarlo con nuestro trabajo diario. Yo creo que si se sube la categoría y se quiere dar un paso más adelante, pues creo que hay que profesionalizar este staff y bueno, es verdad hay entrenadores titulados que pueden coger perfectamente el relevo, creo que hay grandes entrenadores en León.