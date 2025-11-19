La Cultural se despide de la Copa en un final agónico en Logroño

Alberto P. Castellanos León Miércoles, 19 de noviembre 2025, 22:30 Comenta Compartir

Único partido entre equipos de Segunda FEB el protagonizado por un recién ascendido que suma una victoria y seis derrotas, mientras la Cultural llegaba con tres triunfos y tres partidos perdidos en la competición regular. Un encuentro tan disputado de principio a final que se decidió en unos últimos segundos en los que los de León tuvieron la oportunidad de provocar la prórroga o ganar pero la desperdiciaron.

Dos triples por cada uno de los conjuntos abrió el marcador en Logroño en lo que parecía una declaración de intenciones sobre lo ofensivo que se planteaba el encuentro que llevaba el marcador a un 8-10 tras consumir apenas tres minutos de partido y el 12-10 en el ecuador del primer cuarto, que pudieron ser más con más acierto de los lanzadores ya que ambas defensas no estaban muy atinadas.

Se frenó la cascada anotadora en la segunda mitad con muchas más faltas e interrupciones y también con unos porcentajes de acierto en el tiro, sobre todo en el exterior, mucho más bajos que al comienzo del encuentro para irse casi igualados ante de iniciar el segundo cuarto.

Logrobasket Borja Arévalo, Ángel Infante, Sergi Serrato, Alejandro Rodríguez, Íñigo Ibáñez, AJ Plitzuweit, Iker Montero, Manu Vázquez , Lawrence Obaje, Adrian Byrd-Jelinek, Pape Sall y Wally Niang. 76 - 74 Cultural Adrià Domínguez, Dídac Cebolla, Jaime Llamas, Diego Bultó, Mayok Deng, Rodrigo Llamas, Dylan Hayman, Pablo Orenga, Max Amadasun, Eric Van Der Heijden y Greg McKay. Parciales 19-18, 39-42; 52-57, 76-74

Incidencias Partido correspondiente a los octavos de final de la Copa de España FEB en pabellón Lobete de Logroño.

El partido seguía siendo muy vistoso para los espectadores pero no tanto para los técnicos con unos errores defensivos que lastraban la buena labor atacante de riojanos y leoneses. Estos últimos, con más acierto en tareas reboteadoras, lograron llegar con un +7 a falta de cuatro minutos para el descanso. Un 26-33 que provocaba el primer tiempo muerto por parte de los locales que, gracias a los triples de Montero -cuatro de cuatro hasta ese momento- mantenía a su equipo vivo.

Intentó el Logrobasket acercarse en el marcador y lo logró de forma definitiva ante un cada vez mayor control del partido por parte de la Cultural que llegó a separarse nueve puntos de los locales. Al final, 39-42 antes del descanso por culpa de una pérdida de balón en la última posesión para los leoneses que, en vez de sumar, recibieron un triple sobre la bocina que anunciaba el final del segundo cuarto.

Poca renta para la segunda parte

No cambió mucho el panorama en el tercer cuarto con dos equipos muy enchufados ante el aro pero menos en lo defensivo que contaba con el exentrenador de la Cultural de fútbol, Raúl Llona, en la grada.

Con algunas alternativas, la Cultural seguía manteniendo una pequeña renta mientras cargaba de faltas a los jugadores del equipo riojano. Como en los dos cuartos anteriores, tras el ecuador del tercero se frenó la capacidad anotadora, en este caso sobre todo por parte del Cultural que veía como casi igualaban el encuentro con un 52-53. Al final, un parcial de 0-4 hacía que los leoneses se fueran con una pequeña renta antes del último cuarto.

Cinco de ventaja que se iban en apenas unos instantes con un triple de los riojanos nada más arrancar el cuarto y una falta en ataque de Cebolla que les entregaba la bola para que pudieran igualar el partido de nuevo a 57 primero y ponerse por delante tras muchos minutos por detrás en el marcador.

El partido se volvía más bronco y peleado con muchos más fallos sobre la pintura y una renta de faltas personales que se sumaban con rapidez. Tras un tiempo muerto, en pleno ecuador del cuarto, un parcial de 0-5 volvía a dar ventaja a la Cultural que quería replicar el final del tercer periodo para atar una victoria que el Logrobasket no se resistía a entregar. Tanto era así, que con apenas dos minutos para el final, las tablas volvían al marcador con un doble 70.

Un final muy intenso

Se deshacía a favor de los locales con un 72-70 ante una Cultural muy errática en ataque y floja en defensa que llegó peor a un final de partido que merecía mucha más concentración y fuerza. Lo arreglaban algo con una buena defensa y un libre anotado por Van Der Heijden para intentar llegar con opciones de dar la vuelta al marcador ante unos tiros que serían decisivos de Wally Niang que ponía el +3.

Otro fallo en los tiros libres por parte de los culturalistas servía para sólo recortar un tanto, lo que le daba la oportunidad a los locales de ponerse con más de tres de ventaja y casi sentenciar el encuentro. Sin embargo, ahora eran los riojanos los que no acertaban desde la línea de tiros libres y la Cultural se ponía de nuevo a un punto con apenas cuatro segundos por disputarse (76-74).

La última oportunidad se quedó en nada para la Cultural con un pase interceptado por los riojanos, que son los que al final se llevaban el premio de pasar a los cuartos de final en la Copa de España.