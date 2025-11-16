La Cultural asalta San Pablo y doma a uno de los favoritos al ascenso El equipo leonés cuaja su mejor encuentro de la temporada en la pista de Caja87 en un partido donde llevó la iniciativa en todo momento

Si este equipo carbura, puede aspirar a cotas muy altas. Lo ha venido demostrando a rachas, ante rivales que, sobre el papel, podrían estar un escalón por encima. Y ahora lo ha confirmado con su mejor actuación de la temporada y contra uno de los favoritos al ascenso.

El equipo de Luis Castillo ha pasado como un ciclón por Sevilla y ha vencido 80–92 a Caja87 en un partido donde siempre fue por delante y en el que la goma de los locales acabó por estallar en el último cuarto.

Caja87 Sergio Cecilia (10), Clarke (5), Okafor, Jankovic (19), Santos (10), Bilalovic (3), Vicente, Cebolla, Vidal, Dedovic (16), Dibba (2), Latorre (15) 80 - 92 Cultural Deng (15), Hayman (14), Hayman (4), González (12), Bultó, Cebolla (12), Domínguez (7), Amadasun (8), Van der Heijden (9), Rodri Llamas (11) Parciales 17-24, 43-47; descanso; 62-64, 80-92

Árbitros Andrea Alejo y Juan Antonio Expósito

Incidencias Partido correspondiente a la séptima jornada de Segunda FEB disputado en el paladio de deportes San Pablo de Sevilla

La Cultural salió muy enchufada a la pista. Un triple de Cebolla ponía ya en ventaja a los leoneses, 6-7, y Hayman elevaba la renta hasta el 6-9. La buena puesta en escena también contó con la colaboración de Deng, desde el triple, y otra vez Hayman, con un mate, para poner el 8-14 en los primeros cinco minutos.

La defensa sevillana no conseguía parar el ataque blanco y dos nuevas canastas elevaban la renta al 12-20 que obligaba a Adrià Alonso a pedir su primer tiempo muerto. El cuarto finalizaba con 17-24, con los chicos de Luis Castillo apretando en la pintura y con buenos porcentajes de tiro.

El triple de Llamas de salida daba una nueva máxima renta, 17-27, diez arriba, y la Cultural se disparaba en el marcador. Sin embargo, una serie de ataques precipitados y con mala elección de tiro enfadó al técnico leonés, que llamó a filas a los suyos con 22-29.

Empezaba a carburar Caja 87, Djedovic como jugador franquicia, con 11 puntos, y un juego más efectivo en ataque permitían igualar el choque 29-33. Pero la Cultural tenía mano fina en Sevilla y casi cada ataque se traducía en canasta, un ritmo que el antiguo San Fernando no podía aguantar; el triple de Didac Cebolla devolvía la máxima, 33-43.

Sin embargo, todo lo remado durante casi 20 minutos se fue, en parte, al traste. Un error en la última acción de partido, unida a un mal cierre del rebote en los tiros libres, permitía a Caja quedarse a solo cuatro puntos y dejaba en agridulce un gran primer tiempo leonés 43-47.

El último cuarto decidió el partido

El paso por vestuarios sentó bien a la Cultural. El error de antes del descanso no parecía pesar y un par de lanzamientos desde el perímetro permitían volver a respirar, 46-55 tras los dos primeros minutos. Los andaluces se agarraban al choque explotando el problema en el rebote defensivo, que daba segundas opciones a los sevillanos y lo aprovechaban para estrechar la renta hasta la máxima expresión, el 54-55, con una sucesión de canastas y errores ofensivos de los visitantes.

Y el chicle se volvía a estirar. Si los leoneses encajaban un 8-0 de parcial, lo devolvían con creces y, en un abrir y cerrar de ojos, un 0-9 de vuelta permitía a la Cultural recuperar su máxima renta de diez puntos, 54-64, a tres del final del acto. Pero la goma encogía antes de que sonara la bocina y el máximo anotador en la temporada de Caja87 aprovechaba la enésima falta señalada a los blancos para poner el 60-64 antes de entrar en el último minuto. Al fin de cuarto se llegaba con 62-64 y todo por decidir.

La locura colectiva de dinámicas que vivía el San Pablo vivía un nuevo giro en la salida del último acto. Dos canastas de Amadasún y el 2+1 de Adrià Domínguez daba otra bola de oxígeno a los de Castillo que lograban una ventaja de más nueve, 62-71.

Cambiaba el sistema defensivo el entrenador local, pasando a una zona para evitar que la Cultural siguiera haciendo daño por dentro. Y Rodri Llamas la rompía con un triple, que sumados a los tiros libres transformados -de una técnica y una falta- daban la máxima renta, 67-79, al equipo leonés, en el ecuador del último cuarto.

Un triple al contragolpe de Deng reventaba el partido. Con 3:20 por disputarse, el electrónico reflejaba un 69-84 que ponía en franquicia un duelo que nacía desnivelado hacia el bando contrario. Y Hayman ponía el lazo con otro tiro exterior para sentenciar con el 71-87. La bocina sonaba con la victoria por 80-92 de la Cultural que suma un triunfo de mucho prestigio y firma su carta de presentación a la zona noble de la liga.