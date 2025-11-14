leonoticias - Noticias de León y provincia

Alicia Flórez, a la derecha, junto a tres compañeras de la selección.
Baloncesto

El estreno de Alicia Flórez con 'La Familia': «Estoy disfrutando como una niña»

La joven leonesa recuerda cómo fue la llamada del seleccionador Miguel Méndez para su primera convocatoria con la selección absoluta

Rubén Fariñas

Rubén Fariñas

León

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:04

Comenta

La llamada la pilló de compras, en La Coruña, en un día de descanso de su club. Un número desconocido apareció en la pantalla y Alicia Flórez lo descolgó. «Me había ido a pasar el día fuera porque no entrenábamos en Lugo. Me pidió venir sin presión y que disfrutase de lo que quedaba con mi equipo».

Así recuerda la leonesa el momento en el que se enteró de que estaba convocada con la selección absoluta de baloncesto. A los primeros a los que acudió esta joven de 21 años fue a sus padres, quienes no se creían lo que le acaba de pasar.

El seleccionador Miguel Méndez le ha dado el dorsal 18 de esta convocatoria, entre 10 y el 16 de noviembre, para preparar el PreMundial de Alemania con un torneo en La Línea de la Concepción -Cádiz-.

Durante estos primeros días, Flórez ha pedido a sus nuevas compañeras «que no se separen de mí», bromea. Reconoce el «respeto» que le supone estar rodeado de un elenco de jugadoras de tanto nivel, pero todas la están ayudando a integrarse y a entender las jugadas. «Es un nivel de profesionalidad tremendo, pero te cuidan muy bien».

La baloncestista del Ensino de Lugo espera aportar su «energía y versatilidad» y está dispuesta a hacer «lo que manden» como un soldado más de 'La Familia'.

Tras la llamada con la conocida como 'España B', con la que dio un paso adelante en su carrera, creía que había alcanzado su máxima cota. Por ello esta convocatoria le ha pillado por sorpresa. Todo ello después de convertirse en subcampeona mundial sub19.

«Me sigo considerando una niña y esto es una pasada para mí, no me lo he creído que estoy aquí. La humildad me la enseñaron de pequeña y quiero seguirla teniendo durante mis etapas como jugadora de baloncesto. Estoy como una niña pequeña disfrutando», ha explicado en un vídeo publicado por la Federación Española de Baloncesto.

