La leonesa Alicia Flórez debuta con la selección absoluta

Premio a la evolución, el talento y la constancia de la escolta leonesa Alicia Flórez. La jugadora leonesa de 21 años ha sido convocada por la selección absoluta de baloncesto para preparar el PreMundial.

La escolta, formada en el BF León desde el que dio el salto a Valencia Basket, ha salido cedida al Durán Maquinaria Ensino de Lugo para disponer de más minutos en el Liga Femenina Endesa y seguir con su progresión.

Y ha sido todo un acierto, siendo una de las jugadoras más destacadas de la liga - la única española entre las 15 mejor valoradas del campeonato -, lo que le ha valido la llamada internacional de Miguel Méndez para debutar con la selección absoluta, ya habiendo sido una fija en las categorías inferiores.

El Torneo de La Línea y el PreMundial

España se concentrará el próximo lunes para preparar ese PreMundial que se jugará en marzo y en el que las jugadoras españolas buscarán su billete al Mundial que se disputará en Alemania en septiembre.

Las 16 jugadoras, con el debut de Flórez, disputará el Torneo Internacional de La Línea de la Concepción del 14 al 16 de noviembre con duelos ante Italia el viernes – rival en el grupo del PreMundial – y Francia el domingo – actual subcampeona del olímpica -.

El Premundial de la Copa del Mundo Femenina se disputará en cuatro sedes simultáneamente del 11 al 17 de marzo como son Estambul, Lyon-Villerbaune (Francia), San Juan (Puerto Rico) y Wuhan (China).

España está encuadrada en el Grupo B, con sede en Puerto Rico, y se enfrentará, por este orden, a Nueva Zelanda, Senegal, Puerto Rico, Italia y Estados Unidos. De él se clasificarán los tres mejores equipos porque Estados Unidos ya tiene el billete como actual campeona de América.