Duelo de iguales en busca del primer triunfo en el Palacio

La Cultural quiere confirmar su buen arranque de competición. Tras un gran mes de septiembre en el que destacó el papel realizado en la Copa del Rey, el inicio liguero dejó un sabor agridulce tras consumarse la derrota en la prórroga.

Sin embargo, la pena no se alargó más de una semana, cuando los de Luis Castillo asaltaron la cancha del Cáceres, indiscutible en la lucha por el ascenso, para llegar a este encuentro en una condición idónea para pelear por el primer triunfo liguero en el Palacio de Deportes Urbano González Escapa.

Un equipo muy trabajado

La profunda renovación de la plantilla en verano no ha supuesto una dificultad extra para Luis Castillo por la necesidad de rodaje y de desarrollar automatismos en el juego. De hecho, por momentos, la Cultural muestra un juego que invita a pensar al espectador en un proyecto continuado de varios años, pero nada más lejos de la realidad.

En todo caso, aún queda mucho por conseguir y, de momento, todo paso por sumar dos nuevos puntos ante un Toledo Basket cuyo inicio de temporada en Segunda FEB es idéntico al de los culturalistas.

Con una derrota inicial y la posterior victoria para resarcirse, toledanos y leoneses se mantienen quintos y sextos respectivamente en la clasificación, lo que denota la igualdad presente en una categoría donde, en general, las diferencias son mínimas.

Los más destacados

En el ataque de los leoneses, hasta el momento lideran Jaime Llamas, con 39 puntos y el alero Deng, máximo anotador con 42 dianas, exhibiendo ya su desparpajo desde el perímetro con 11 triples anotados hasta el momento.

En defensa, destaca el poderío aéreo del pívot Max Amadasun, con 27 rebotes totales y 19 de ellos en defensa, ofreciendo una labor crucial bajo el aro propio.

En términos generales, el equipo leonés, de nuevo, vuelve a exhibir argumentos de sobra para poder soñar y eso, coimo la temporada pasada, está volviendo a enchufar a los más de 2.000 abonados del club, cifra que se ha alcanzado esta misma semana.