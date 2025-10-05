La Cultural se estrella con el aro en la prórroga en su debut en liga El equipo leonés, que fue de más a menos, logró forzar el tiempo extra pero su falta de acierto en ataque acabó lastrando sus opciones de empezar ganando en casa

No pudo empezar con buen pie la temporada regular la Cultural de baloncesto. El equipo leonés debutó en casa con una derrota en la prórroga en un choque que dominó en el primer cuarto y donde se topó con una dura defensa y con Black en el resto del encuentro para acabar cayendo por 82-92.

El Urbano González daba la bienvenida a su segunda temporada en la tercera categoría del baloncesto nacional y lo hacía con buen ambiente y ganas de que el equipo de Luis Castillo siguiera sumando partidos oficiales por victoria.

Fue el Coto Córdoba quien tomó la iniciativa en el marcador, gracias a su acierto desde el tiro libre, pero pronto un triple de Deng ponía la primera ventaja leonesa, 6-5, en el minuto 3.

Cultural Deng (10), Hayman (8), Mckay, Orenga (4), Iglesias, Bultó (4), Cebolla (4), Domínguez (14), Amadsun (8), Van der Heijden (18), Llamas(10) y Rodri Llamas (2) 82 - 92 Coto Córdoba Sorensen (4), Black (23), Rodríguez (15), Ndiaye (8), Gonzalo Orozco (12), Orozco (2), Shutte (7), Sánchez (13), Sagnia (2), Bello (6), Sienche, Baena Parciales 27-19, 41-44; descanso; 62-61, 78-78; prórroga; 82-92

Árbitros Alejo Sánchez y Gallego Saldaña

Incidencias Partido correspondiente a la primera jornada de Segunda FEB disputado en el pabellón Urbano González de León, ante 2.207 espectadores

El primer cuarto fue brillante para la Cultural. Casi todos los ataques acababan en canasta y la anotación se disparaba (21-14, en el minuto 7). Hasta ocho jugadores leoneses ya habían visto canasata y un robo de Van der Heijden obligaba al técnico Gonzalo Rodríguez a pedir su primer tiempo muerto con 25-16. El acto se cerraba con 27-19 para los locales y con un acierto en tiro de campo que rozaba el 50%.

Sin embargo, el panorama cambiaba en el segundo cuarto. Apretaron las tuercas en defensa los jugadores del conjunto andaluz y el acierto leonés decaía. Un parcial de 2-10, en los primeros tres minutos y medio, reseteaba el partido y establecía la igualada, 29-29, que llevaba a Luis Castillo a pedir tiempo muerto.

Un triple de Ndiaye ponía por delante a Córdoba en plena sequía local. Con el 31-34, en el ecuador del periodo, surgía la muñeca de Jaime Llamas para hacer dos triples consecutivos y voltear el marcador: 37-34. Fue de nuevo desde el perímetro desde donde Black hacía la última canasta antes del descanso y que servía para que los andaluces se llevaran el primer tiempo: 41-44.

El paso por vestuarios no sentó bien a la Cultural, que seguía teniendo problemas con la dura defensa cordobesa. Una sucesión de tiros libres alejaba a los visitantes (41-49) y tuvo que llegar Deng para cortar la sangría con un triple, con tres minutos disputados. Y esa canasta pareció hacer sonar la bocina en el juego leonés, que amplió su parcial hasta el 9-0 y volvía a tomar ventaja con el 50-49, en el minuto 24.

El choque entró en un intercambio de golpes, con Córdoba intentando llevar la iniciativa. Ambos atinaban con la canasta rival y llegaban a la recta final del tercer cuarto con el 60-61 que demostraba la igualdad en la pista. Al final se llegaba con 62-61, a favor de los leoneses, tras un nuevo paso por unos casi inmaculados tiros libres para los de Castillo.

Black se echaba a la espalda a los suyos cuando la Cultural intentaba tomar la iniciativa del último cuarto. Todo se veía abocado a un final de infarto, cuando ninguno era capaz de distanciarse: 67-67, a seis minutos para el final. Si Sorensen anotaba de tres, Llamas replicaba; si Sánchez lo hacía de dos, Domínguez hacía la propio; y si uno fallaba, el otro también. Con 74-74 se llegaba a los últimos tres minutos del partido.

Al último minuto se llegaba con empate a 76 y las muñecas muy tímidas. Era el momento de los primeros espadas y el prime intento lo hizo Black, que erró ante la intimidación de la pintura leonesa. También falló Hayman el triple liberado, pero Llamas se hizo con el rebote. A 28 segundos, tiempo muerto de Luis Castillo y todo por decidir en los dos últimos ataques.

Y no le pudo salir peor a la Cultural, el receptor del balón en el saque pisó la línea y los locales perdían su opción. Black se la volvió a jugar, y esta vez acertó con la entrada a canasta y bandeja para dar ventaja, 76-78, a diez segundos del final. Fue Adriá Domínguez el que se la jugó y acertó con un tiro muy sufrido que dejaba tres segundos a Córdoba para evitar una prórroga que se confirmaba con el sonido de la bocina.

En el periodo extra, la salida fue mejor para los andaluces. Dos triples, de Orozco y Black, daba ventaja a los visitantes, 78-85, y de nuevo tenían que remar en contra los leoneses, aunque lo tendrían que hacer con menos energía y solo tres minutos por delante. Amadasun se puso el traje de faena para agarrar a los suyos al choque, 82-85, y un campo atrás daba posesión a la Cultural para igualarlo, pero Domínguez se precipitó. La derrota se consumía con los fallos en ataque y los de Luis Castillo empezarían con derrota, mientras Córdoba sentenciaba el partido que finalmente viajó a orillas del Guadalquivir con 82-92.