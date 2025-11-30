El Sprint Atletismo León revalida su título de campeón de clubes mixtos en pista cubierta La pista cubierta de Salamanca acogió el pasado sábado la primera competición oficial de la temporada en la que participó el club leonés

Leonoticias León Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

La pista cubierta de Salamanca acogió el pasado sábado la primera competición oficial de la temporada en la que participó el Club Sprint Atletismo León: el Campeonato de Castilla y León de Clubes Mixtos, en las categorías Absoluta y Sub16.

Oro autonómico en categoría absoluta

El Club Sprint Atletismo León volvió a conquistar el oro y se proclamó campeón de Castilla y León tras una actuación sobresaliente por parte de todo el equipo. La formación leonesa sumó un total de 80 puntos, superando al Image FDR (70,5 puntos) y al Club Atletismo Valladolid (63 puntos).

Entre las actuaciones más destacadas se encuentran la de Tilena Martínez, que igualó su marca personal en lanzamiento de peso consiguiendo la primera posición; David Campo, vencedor en los 1500 metros lisos; Jesús González de la Fuente, campeón en los 60 metros vallas; Adrián Flecha, segundo en los 60 metros lisos; Lucía Cantón, segunda en los 200 metros lisos; Ángela García, subcampeona en los 800 metros lisos y Sandra San Miguel, segunda clasificada en los 3000 metros lisos; Relevo 4x200 metros lisos, que logró la primera posición y Séptima posición en la Categoría Sub16.

En la categoría Sub16, el Club Sprint Atletismo León alcanzó una meritoria séptima posición, con un total de 47 puntos. La actuación del equipo se caracterizó por el esfuerzo, la entrega y la mejora generalizada de las marcas personales.

Los resultados más relevantes fueron los de Jorge Cañón Ron, subcampeón en salto de longitud; Mario Riaño, tercer clasificado en los 300 metros lisos; Daniel Teixeira, tercer puesto en 1 km marcha.

La competición dejó patente la entrega de todos los atletas, que se dejaron la piel para sumar el máximo de puntos para el equipo. Además, la mayoría lograron batir sus marcas personales, señal del excelente estado de forma con el que arrancan la temporada. Ese compromiso y nivel competitivo son la base sobre la que el Sprint Atletismo León continúa creciendo para consolidarse en lo más alto de las categorías absolutas, tanto a nivel autonómico como nacional.