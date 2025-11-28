La Diputación premia a los vencedores de la XV Copa Carreras Populares Santa María del Páramo ha acogido este viernes la entrega de galardones de una edición que se ha desarrollado entre marzo y noviembre y que ha incluido 16 pruebas urbanas, cinco de montaña y seis BTT en las que han participado 365 corredores y 19 equipos

Santa María del Páramo ha acogido este viernes la entrega de premios de la XV Copa Diputación de Carreras Populares, que ha estado integrada por un total de 27 pruebas: 16 carreras urbanas, cinco de montaña y seis BTT que se han desarrollado entre los meses de marzo y noviembre y en las que han participado 365 corredores y 19 equipos.

Durante la gala, que se ha celebrado en el centro cívico Magdalena Segurado de la localidad, la diputada de Deportes, Patricia Martínez, ha dado la enhorabuena a los premiados y ha subrayado que «hoy no solo celebramos resultados, celebramos historias. Las de quienes han corrido por primera vez y las de quienes no se han perdido una edición, las de quienes llegan al sprint y las de quienes disfrutan cada kilómetro, las de quienes vienen solos y las de las familias enteras que convierten cada carrera en un día de encuentro», porque «vosotros sois el corazón de esta iniciativa», ha remarcado.

La responsable del área de Deportes de la institución provincial también ha recordado que «a lo largo de estos meses hemos compartido un calendario intenso, diverso y lleno de emoción», en el que «cada prueba, desde las urbanas hasta las de montaña y BTT, ha demostrado la fortaleza del deporte popular en León y el compromiso de los municipios que lo hacen posible», pero sobre todo, ha considerado que «ha mostrado la pasión de quienes participáis: corredoras y corredores que, con cada entrenamiento, cada madrugón y cada esfuerzo silencioso dais sentido a esta Copa».

Del mismo modo, ha dado la enhorabuena a quienes han recibido uno de los reconocimientos, así como a quienes no han podido subir al escenario pero sí que han estado en la «línea de salida, participando», porque todos forman parte «de este logro colectivo». Además, ha dado las gracias a organizadores, voluntarios, ayuntamientos y patrocinadores por considerar que su trabajo, «muchas veces invisible, es el que sostiene esta competición y nos permite seguir creciendo año tras año».

Por último, ha animado a seguir impulsando juntos el deporte «como una forma de vida y como un espacio que nos une» y ha confiado en que cada edición «sea un paso más hacia una provincia activa, participativa y orgullosa de su gente».

Al acto, además de la alcaldesa de la localidad, Alicia Gallego, han acudido el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller, y los diputados José Pellitero, Francisco Javier Álvarez y Emilio Martínez.

Durante el acto se han entregado galardones individuales y por equipo y reconocimientos especiales en las modalidades Montaña, Urbana y BTT. María Jesús de Vega Merino y Sergio García Fernández, ambos del equipo La Despensa de Fer, han sido los vencedores en la categoría individual general femenina y masculina en Montaña; Verónica Robla Iglesias, de La Despensa de Fer, y Juan Ojanguren Fernández, del C.D. Páramo Runners, ganaron los premios individuales en Urbana general femenina y masculina y Pilar Álvarez Sánchez de Astorga Running y Pablo Fernández Latorre, del Club Atletismo León, el galardón en individual general femenino y masculino BTT.

Por equipos, el primer clasificado en Montaña ha sido Carinn Trail, en Urbana el Club Atletismo León y en BTT Salvadores-Atecal Bike Team. Por último, se han entregado reconocimientos especiales a las mejores carreras, a la carrera con más participantes y al participante de mayor edad en las tres categorías.

En Montaña el primer puesto ha sido, por orden, para III Alto del Porma, Pico Cueto (Boñar) y María Jesús de Vega Merino y José Francisco Redondo Villa, ambos de La Despensa de Fer. En Urbana para XIII Ciudad de Astorga, tanto como mejor carrera como carrera con más participantes, y para Noemí de la Fuente Pérez, de la Despensa de Fer, y Alejandro Santos Almirante, de Intelligent Running. En BTT, la mejor carrera y la de más participantes ha sido la VII October Bike, y los participantes de mayor edad Pilar Álvarez Sández, del Astorga Running, y José Francisco Redondo Villa, de La Despensa de Fer.

Con esta gala la institución provincial da por concluida la edición de este año de una iniciativa que sigue consolidándose como una de las competiciones más esperadas en la provincia y que va, además, mucho más allá de lo competitivo, porque cada cita atrae visitantes, genera actividad económica en comercios y hostelería y refuerza la práctica del deporte.