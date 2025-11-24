leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de cuatro medallistas del club. LN
Campeonato de España por Clubes

El Sprint Atletismo León se hace de plata en el relevo mixto nacional

Quince deportistas del club universitario se desplazaron hasta Burgos para competir en las diferentes pruebas

León

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:57

Este pasado domingo, el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca (Burgos) acogió una nueva edición del Campeonato de España de Campo a Través por Clubes, organizado por la Real Federación Española de Atletismo, en colaboración con la Diputación de Burgos y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

La prueba, que reunió a miles de corredores de todo el país, volvió a convertir Atapuerca en un escenario de referencia para el cross nacional. Entre ellos, una quincena de deportistas del Universidad de León Sprint Atletismo se desplazaron para competir en las diferentes pruebas. Sin duda, el resultado más destacado ha sido la medalla de plata lograda por el relevo mixto, que volvió a demostrar su enorme potencial.

Una actuación sobresaliente

En esta modalidad, cada componente del equipo recorre aproximadamente 1.500 metros, entregando una pulsera al siguiente relevista hasta completar un total de 6.000 metros. El relevo del club, formado por Miren Martín, Guzmán Caballero, Lucía Juan y Ryan Barcala, firmó una actuación sobresaliente, dominando la primera posición durante las tres primeras postas y cruzando finalmente la meta en segunda posición, lo que les otorgó una brillante medalla de plata, mejorando el bronce conseguido la pasada temporada.

El equipo completó el recorrido en 18:10, quedándose tan solo a cuatro segundos del oro, que fue para el Facsa–Playas de Castellón. El tercer puesto lo ocupó Metaesport Riba-Roja Turia. Con esta segunda posición, el relevo mixto consigue además el billete para participar en la Copa de Europa de Campo a Través por Clubes, que se celebrará próximamente.

El resto de resultados

Estos han sido los resultados del resto de participantes del club por categorías:

Categoría absoluta

•June Arbeo Sarriugarte – 39ª

•Laura López Vázquez – 55ª

•Sofía Villafañe Saquero – 108ª

•María Campo Alonso – 117ª

Categoría Sub18

•Agustín Gándara González – 255º

Categoría Sub16

•Sofía Álvarez Arias – 82ª

•Marcos García Villacorta – 152º

•Elías Silvano Morán – 204º

•Iván Vidal Fernández – 247º

Categoría Sub16

•Daniel García Sanz– 13ª

•Daniel Teixeira Merayo – 45º

Esta actuación reafirma el compromiso y el nivel competitivo del Universidad de León Sprint Atletismo, consolidando al club como referente nacional en el cross.

