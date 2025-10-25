Los más jóvenes del Sprint León logran un meritorio sexto puesto

leonoticias - Noticias de León y provincia

León

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:17

Este sábado 25 de octubre, las pistas de atletismo de Aranda de Duero acogieron el Campeonato de Clubes Sub14 al Aire Libre, una cita que reunió a los mejores equipos de Castilla y León.

Durante la jornada matinal, 16 clubes procedentes de toda la comunidad compitieron por los puestos de honor en la clasificación final.

El Universidad de León Sprint Atletismo protagonizó una destacada actuación, logrando una excelente 6ª posición en la categoría Sub14 masculina.

Este resultado refleja el talento, la dedicación y la proyección de sus jóvenes atletas, que continúan dando pasos firmes en su formación deportiva.

Los resultados más destacados fueron la 2.ª posición en 80 m lisos de Martín Vizcaíno Cabezas, quien también consiguió el 3.º puesto en salto de longitud.

En lanzamiento de peso, Ignacio González Santosrealizó una gran competición, logrando la 2.ª posición.

Para muchos de ellos, esta fue su primera experiencia compitiendo por equipos, mientras que otros ya sabían lo que significa defender los colores del club en un campeonato autonómico. En todos los casos, demostraron un gran espíritu de lucha, disfrutando de la competición y peleando cada punto con ilusión y compañerismo.

