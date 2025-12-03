San Silvestre 2025 en León: 10.000 dorsales para lucirse en la televisión nacional El domingo 28 de diciembre se celebrará la popular carretera que contará con tres modalidades para profesionales, niños y corredores populares

La 28.ª edición de la San Silvestre leonesa prevé una gran acogida por parte del público, con la expectativa incluso de batir el récord de inscripciones. Hasta la fecha, el evento deportivo cuenta con 1.200 inscritos en la carrera de 7 kilómetros, aunque se calcula que la cifra podría acercarse a los 10.000 participantes.

Este miércoles Vicente Canuria, concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, ha presentado las novedades y características de esta edición. Junto a él han estado Flor de Juan, gerente de Alzheimer León; José Villacorta, presidente de Sprint León; Víctor Rubio, delegado de la Federación de Atletismo de Castilla y León; Diego Soto, vicerrector de Deportes de la ULE; y Jenny Álvarez, directora de El Corte Inglés en León.

El concejal de Deportes ha animado a los leoneses y leonesas a unirse a este evento deportivo: «Animamos a toda la ciudadanía a participar, ya sea corriendo, acompañando a los más pequeños, disfrutando del ambiente en las calles o sumándose al concurso de disfraces, que este año amplía categorías y premios. Queremos que León viva una auténtica fiesta deportiva y que, una vez más, hagamos de la San Silvestre una celebración que nos une y nos llena de energía para despedir el año».

Tres modalidades: de 2,5 km, de 7 y la Peque

Un año más, la competición formará parte del prestigioso calendario de la Real Federación Española de Atletismo, lo que permitirá la participación de atletas de máximo nivel internacional. Hasta el momento, están confirmados Mariano García, campeón del mundo de 800 metros en 2022 y participante en el Mundial de Tokio 2025; Idaria Prieto, participante en el Mundial de Tokio 2025; Esther Guerrera, quinta en el Campeonato de Europa en pista corta 2025 y también participante en el Mundial de Tokio 2025; Jorge Blanco, plata en el Campeonato de Europa por equipos 2025; y Roberto Alaiz, quinto en el Campeonato de Europa de 5.000 metros.

Esta carrera popular mantiene su fin social y solidario. Quienes lo deseen podrán colaborar con la Asociación Leonesa de Alzheimer a través de la campaña «Míranos. Somos legión», en la que han vuelto a sacar a la calle y a mostrar a la ciudadanía cientos de corchos, que simbolizan a 13.000 personas con Alzheimer y otras demencias en la provincia ,más de 3.300 sólo en la ciudad de León. Se podrá colaborar con esta causa mediante donativos al dorsal 0, directamente en la web del evento o durante el proceso de inscripción.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 23 de diciembre de manera presencial en la planta de Deportes de El Corte Inglés (6.ª planta), en horario comercial, o de forma online en la web oficial www.sansilvestreleon.com.

La Peque San Silvestre tiene un coste de 2 euros y está limitada a 200 participantes. La carrera de 2,5 km es gratuita y sus inscripciones abrirán el 23 de diciembre, con un límite de 6.000 plazas. La carrera de 7 km permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre, con un coste de 12 o 14 euros, y un máximo de 2.000 inscripciones.

Horarios de las tres carreras

Como novedad de esta edición, la Peque San Silvestre saldrá a las 17.00 horas con un recorrido de 2,5 km. Esta carrera abarca las categorías de: sub12 (nacidos/as en los años 2014/15), sub14 (nacidos/as en los años 2012/13) y sub16(nacidos/as en los años 2010/11). Un cuarto de hora más tarde, a las 17:15 se dará el pistoletazo de salida a la carrera de los 2,5 km destinada a todo tipo de público, tanto mayores como pequeños. Por último, para finalizar esta gran jornada, a las 17:45 se dará paso a la carrera de los 7 km.

Todos ellos saldrán de la calle Ramón y Cajal dirección a Santo Domingo para finalizar en el Palacio de Deportes.

Concurso de disfraces

Para ponerle color a esta jornada deportiva, como cada año, se premiará a aquellos atletas que vengan con los mejores disfraces.

Este año, gracias al apoyo de El Corte Inglés, aumentarán los premios de este concurso, ampliando a tres premios por cada una de las categorías. Estos se distribuirán de la siguiente manera:

Premios de grupo: el primer premio constará de 300 euros, el segundo premio de 200 euros y el tercero de 100 euros.

Premio por parejas: el primer premio constará de 180 euros, el segundo premio de 120 euros y el tercero de 60 euros.

Premio individual: el primer premio constará de 100 euros, el segundo premio de 80 euros y el tercero de 40 euros.

Además, también como novedad en esta edición se ha creado un concierto para el 26 de diciembre: «Fun Party Ford AutoPalacios» en el Pub Barry´s de la Plaza Mayor con sorteo de regalos entre los asistentes. Será ese viernes anterior al evento a partir de las 18:00 horas.

El mismo día del evento a las 17:45 horas en el Palacio Deportes se celebrará un concierto del grupo de rock and roll «LA POPTELERA», como cierre del evento y que dará paso a la entrega de premios en el mismo Palacio.

Retrasmisión

Una de las grandes novedades de este año es que la carrera será retrasmitida por Teledeporte, permitiendo seguir en directo la llegada de ambas carreras. Asimismo, la televisión local dará acceso a la competición haciendo una cobertura en directo.