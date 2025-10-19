¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías Más de 4.000 personas participaron la mañana de este domingo 19 de octubre en las tres carreras involucradas en los 10 kilómetros Ciudad de León

León volvió a vivir este fin de semana una de sus jornadas deportivas más esperadas del año. La edición 2025 de los 10 Kilómetros Ciudad de León llenó las calles de ritmo, color y entusiasmo, con más de 4.000 corredores que aceptaron el reto de superarse a sí mismos en un ambiente tan deportivo como festivo.

El día no comenzó con las mejores condiciones meteorológicas: las primeras gotas de lluvia acompañaron el pistoletazo de salida y, en algunos tramos, la carrera transcurrió bajo intensas precipitaciones. Sin embargo, ni el mal tiempo fue capaz de empañar una cita que demostró, una vez más, que el deporte une y motiva.

Desde los más pequeños, que disfrutaron cada metro con ilusión, hasta familias enteras y corredores veteranos que se propusieron batir sus marcas personales, todos compartieron la misma meta: cruzar la línea final. El espíritu de superación estuvo muy presente y muchos participantes lograron mejorar sus registros, demostrando que el esfuerzo siempre merece la pena.

El recorrido, a pesar de la lluvia, se registró con normalidad. Partió desde el Hispánico, atravesó la Avenida de la Corredera, pasó por San Francisco y Calle Ancha, y culminó en la emblemática Plaza de Regla, donde el público recibió con aplausos a los corredores.

Imágenes de la carrera 'Peque León Cuna del Parlamentarismo'

Los más pequeños han sido los primeros en disfrutar del recorrido de 2 kilómetros. Hemos estado en la salida de la carrera, te dejamos todas las imágenes por aquí.

Ver 18 fotos Todas las imágenes. L.N

Carrera popular

También hemos estado en la salida de la carrera popular donde participaron desde los más pequeños, hasta familias enteras. Si fuiste uno de esos corredores te podrás encontrar en esta galería.

Ver 75 fotos Todas las imágenes de la carrera popular.

Salida 10 kilómetros

El comienzo en la salida de la carrera de los 10 kilómetros no podía ser una opción. Allí nuestro equipo ha podido observar la preparación de los corredores y las ganas de salir en busca de la línea de meta. Si fuiste uno de esos corredores te podrás encontrar en esta galería.

Ver 116 fotos Imágenes de la salida. L.G

Paso por el centro de la ciudad

Buscarte en las imágenes del paso por el centro de la ciudad también es otra de las opciones. Un terreno que se complicó con la llegada de la lluvia pero que todos los corredores disfrutaron por los ánimos recibidos del público que les esperaba.

Ver 82 fotos Todas las imágenes del paso por el centro.

Llegada a meta

Y en la Plaza de Regla se cumplieron los tiempos a pesar de la lluvia. En esta galería podrás ver el cronómetro parado en los relojes, la satisfacción y los abrazos que no faltaron después de completar los 10 kilómetros. Un respiro para todos los que, bajo la lluvia, demostraron que nada les iba a parar.

Ver 82 fotos Imágenes de la llegada. L.G