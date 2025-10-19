leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de participantes en la '10km Ciudad de León 2025' L.G

¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías

Más de 4.000 personas participaron la mañana de este domingo 19 de octubre en las tres carreras involucradas en los 10 kilómetros Ciudad de León

Lucía Gutiérrez
Borja Pérez

Lucía Gutiérrez y Borja Pérez

León

Domingo, 19 de octubre 2025, 14:40

Comenta

León volvió a vivir este fin de semana una de sus jornadas deportivas más esperadas del año. La edición 2025 de los 10 Kilómetros Ciudad de León llenó las calles de ritmo, color y entusiasmo, con más de 4.000 corredores que aceptaron el reto de superarse a sí mismos en un ambiente tan deportivo como festivo.

El día no comenzó con las mejores condiciones meteorológicas: las primeras gotas de lluvia acompañaron el pistoletazo de salida y, en algunos tramos, la carrera transcurrió bajo intensas precipitaciones. Sin embargo, ni el mal tiempo fue capaz de empañar una cita que demostró, una vez más, que el deporte une y motiva.

Desde los más pequeños, que disfrutaron cada metro con ilusión, hasta familias enteras y corredores veteranos que se propusieron batir sus marcas personales, todos compartieron la misma meta: cruzar la línea final. El espíritu de superación estuvo muy presente y muchos participantes lograron mejorar sus registros, demostrando que el esfuerzo siempre merece la pena.

El recorrido, a pesar de la lluvia, se registró con normalidad. Partió desde el Hispánico, atravesó la Avenida de la Corredera, pasó por San Francisco y Calle Ancha, y culminó en la emblemática Plaza de Regla, donde el público recibió con aplausos a los corredores.

Imágenes de la carrera 'Peque León Cuna del Parlamentarismo'

Los más pequeños han sido los primeros en disfrutar del recorrido de 2 kilómetros. Hemos estado en la salida de la carrera, te dejamos todas las imágenes por aquí.

Todas las imágenes.

Ver 18 fotos
Todas las imágenes. L.N

Carrera popular

También hemos estado en la salida de la carrera popular donde participaron desde los más pequeños, hasta familias enteras. Si fuiste uno de esos corredores te podrás encontrar en esta galería.

Todas las imágenes de la carrera popular.

Ver 75 fotos
Todas las imágenes de la carrera popular.

Salida 10 kilómetros

El comienzo en la salida de la carrera de los 10 kilómetros no podía ser una opción. Allí nuestro equipo ha podido observar la preparación de los corredores y las ganas de salir en busca de la línea de meta. Si fuiste uno de esos corredores te podrás encontrar en esta galería.

Imágenes de la salida.

Ver 116 fotos
Imágenes de la salida. L.G

Paso por el centro de la ciudad

Buscarte en las imágenes del paso por el centro de la ciudad también es otra de las opciones. Un terreno que se complicó con la llegada de la lluvia pero que todos los corredores disfrutaron por los ánimos recibidos del público que les esperaba.

Todas las imágenes del paso por el centro.

Ver 82 fotos
Todas las imágenes del paso por el centro.

Llegada a meta

Y en la Plaza de Regla se cumplieron los tiempos a pesar de la lluvia. En esta galería podrás ver el cronómetro parado en los relojes, la satisfacción y los abrazos que no faltaron después de completar los 10 kilómetros. Un respiro para todos los que, bajo la lluvia, demostraron que nada les iba a parar.

Imágenes de la llegada.

Ver 82 fotos
Imágenes de la llegada. L.G

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una llamada por una posible agresión en el centro de León moviliza a la Policía
  2. 2 La vecina que ha convertido su casa en el rincón terrorífico de un pueblo de León
  3. 3 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  4. 4 La Cultural se exhibe a costa de un Real Zaragoza hundido
  5. 5 El Aeropuerto de León, de récord, mantiene un vuelo internacional en invierno
  6. 6 Un grupo de WhatsApp entre vecinos de un pueblo de León evita la ocupación ilegal de una vivienda
  7. 7 Las farmacias de León, «vendidas» ante la caída del sistema de recetas electrónicas
  8. 8 León afronta su carrera de 10 kilómetros: restricciones de tráfico, horarios y recorridos
  9. 9 Cuando el arte tapa los muros en la calle más conflictiva de León
  10. 10 ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías

¿Participaste en los 10 kilómetros de León 2025? Búscate en nuestras galerías