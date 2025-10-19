Jorge Blanco y Blanca Fernández vuelven a dejar su sello bajo la lluvia

Jorge Blanco y Blanca Fernández volvieron a dejar su nombre sellado frente a la catedral de León en una mañana muy condicionada por la lluvia, que, sin embargo, no supuso un impedimento para los miles de leoneses que volvieron a darse cita en una cita cada vez más consolidada en la capital leonesa.

Los paraguas fueron protagonistas de una jornada que, a pesar del tiempo, se disfrutó como si el sol iluminase cada paso de los corredores. Con un ambiente destivo y lleno de vida los participantes se colocaban en la línea de meta soportando una lluvia que comenzó siendo suave pero que, con el paso de los minutos, cogió intensidad.

Las calles de la capital se llenaron de gente que aplaudía a cada uno de ellos. Ánimos que muchos agradecían debido a la dificultad de correr en ciertos tramos de la ciudad con un suelo que, en ocasiones, hizo reducir el ritmo a muchos de los runners.

Un nuevo triunfo de Jorge Blanco

En la cabeza de carrera, Jorge Blanco volvió a consolidar su nombre como uno de los atletas más destacados superando la línea de meta con un margen importante respecto al resto de corredores, por tercera vez en la historia de esta carrera. La pole fue para el atleta leonés en un tiempo de 30:05 minutos, mejorando los 30:14 de Roberto Alaiz en la pasada edición.

Blanco, con un importante bagaje internacional en su casillero particular, reconoció a leonoticias tras concluir la carrera que esta victoria sirve «un poco a modo test de cara a otros objetivos como es la semana que viene la Media Maratón de Valencia». Para él, ganar en casa le pone «muy contento», más aún si cabe por las sensaciones cosechadas.

El podio lo coparon otras caras conocidas como Kevin Viñuela, que levantó la cinta en 31:45 y Pablo Ibáñez, en 31:52.

Blanca Fernández vuelve a dejar su huella

En la categoría femenina, Blanca Fernández volvió a imponerse, esta vez en solitario, tras haber cruzado la pasada edición de la mano con María Forero. Con un tiempo de 36:26, la atleta consiguió el triunfo por cuarta vez en esta carrera, consiguiendo un margen de tres segundos respecto a Esther Ramos, segunda clasificada con 36:29 y Loreto Pacho, que completó el podio con 38:21.

Ver 82 fotos Todas las imágenes de la carrera. L.N

Blanca, tras la victoria, reconoció que, con la lluvia, lo único que hace esto es cambiar la casuística de la carrera y disfrutarlo de otra manera. Le pone un poco más de incertidumbre que está bien. Sobre la carrera y el cariño de León, la corredora se mostró orgullosa: «Cuando eres más pequeño no lo valoras, pero cuando vas creciendo, tu casa gana importancia y yo en los últimos años se la he dado. He notado mucho cariño y se lo agradezco un montón a la gente. Ojalá no dejes de hacerlo nunca».