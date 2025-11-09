Una marea de 250 frontales ilumina León en una Urban Trail Universitaria de récord Javier Coria y Teresa Ibarbia conquistaron una prueba en la que reconoció el trabajo de los servicios de extinción de incendios por su entrega y compromiso con la sociedad

Bajo un cielo despejado y una marea de frontales iluminando el camino, León vivió una noche de deporte, montaña y emoción con la celebración de la VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto, que reunió a más de 250 corredores y corredoras, batiendo su récord de participación.

El campus universitario de Vegazana, los barrios de La Palomera y La Granja, y especialmente el exigente trazado de La Candamia y Las Lomas, se convirtieron en escenario de una cita que ya es referente en el calendario deportivo leonés.

Con un recorrido de 14 kilómetros —12 de ellos competitivos por terreno de montaña—, la prueba volvió a unir deporte, espíritu universitario y solidaridad, en una edición marcada por la emoción, la participación y los homenajes.

En la categoría absoluta masculina, el vencedor fue Javier Coria, miembro de la Policía Local de León, que cruzó la meta en un final al esprint con un tiempo de 46:08. En la categoría absoluta femenina, el triunfo fue para Teresa Ibarbia, con un registro de 56:13, tras dominar un recorrido exigente y técnico.

Como novedad, esta edición incorporó la categoría por equipos, en la que compitieron representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado —Policía Nacional y Guardia Civil—, Unidad Militar de Emergencias (UME), Policía Local, Bomberos de León, Cruz Roja y Protección Civil.

En esta categoría, el equipo masculino ganador fue la Policía Local de León, el equipo femenino, la Academia Básica del Aire, en la categoría mixta resultó vencedor el equipo de la Policía Local. La prueba contó con 250 inscritos, 67 de ellos universitarios (39 mujeres y 211 hombres), 106 pertenecientes a cuerpos y fuerzas de seguridad y servicios al ciudadano. En cuanto a equipos, participaron un total de 34 (24 de ellos de cuerpos de seguridad).

Homenaje y reconocimiento

Esta VIII edición no ha sido una más, ya que en ella se han rendido dos especiales homenajes, antes del inicio de la carrera a los equipos formados por miembros de las Fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios al ciudadano.

Y tras la entrega de medallas, se descubrió una placa conmemorativa en reconocimiento a los servicios de extinción de incendios forestales por su «extraordinario esfuerzo» durante los meses de verano y «por encarnar los valores de esta prueba deportiva», según el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto.

Deporte y solidaridad

La Urban Trail Nocturna Universitaria es una prueba coorganizada por la Universidad de León y el Ayuntamiento de León, con la colaboración de Kia Busanauto y numerosos patrocinadores. Desde el Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes se ha querido agradecer la implicación del Servicio de Deportes de la ULE, de los voluntarios y colaboradores, sin los cuales esta cita no sería posible.

En línea con el compromiso social y ambiental de la institución, parte de la recaudación de esta edición se destinará a una actividad solidaria de recuperación de suelo y repoblación forestal, abierta a la participación de la comunidad universitaria.

La Urban Trail Nocturna Universitaria de León ha consolidado su identidad como una prueba que combina deporte, naturaleza, compañerismo y compromiso. Una cita en la que el esfuerzo compartido y la luz de los frontales simbolizan la energía de una comunidad que sigue corriendo junta por un futuro «más saludable, sostenible y solidario».