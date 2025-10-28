La Urban Trail Unviersitaria regresa con un homenaje a los bomberos forestales Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 5 de noviembre para una prueba con salida y meta en el Campus de Vegazana y un recorrido de 12 kilómetros competitivos y dos neutralizados por los entornos de la Palomera, Las Lomas y la Candamia

La VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto que organizan Universidad y Ayuntamiento de León se prepara para iluminar el próximo 8 de noviembre la noche leonesa a partir de las 19:30 horas con salida y meta en el Campus de Vegazana, una prueba que en esta edición rendirá homenaje a los miembros de los efectivos de los servicios de extinción de incendios forestales por su intensa labor el pasado verano.

Esta carrera, ya consolidada como un referente deportivo en la ciudad, combina la emoción del trail urbano con el encanto de recorrer, bajo la luz de los frontales, los senderos y calles del entorno universitario, la Palomera y Las Lomas, sumando un total de 12 kilómetros competitivos más dos kilómetros iniciales neutralizados y un desnivel acumulado de 485 metros.

Una octava edición que, según ha explicado el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deporte, Diego Soto, incorpora como novedad la competición por equipos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado - Policía Nacional y Guardia Civil -, Unidad Militar de Emergencias, Policía Local, Bomberos de León, Cruz Roja y Protección Civil.

También participarán miembros de los efectivos de los servicios de extinción de incendios forestales, a quienes se rendirá un homenaje especial por su «extraordinario esfuerzo» durante los meses de verano, «por encarnar los valores de esta prueba deportiva». Un reconocimiento que se llevará al término de la prueba, con la colocación de una placa conmemorativa en el campus de Vegazana.

Una prueba muy especial

«Para la Universidad de León, la Urban Trail Nocturna es una prueba muy especial, que reflejan el espíritu de una comunidad unida por el deporte y que en esta edición refuerza los valores de solidaridad, respeto e inclusión que han convertido a esta carrera en un referente deportivo y social de la ciudad», destacó Soto.

Idea en la que coincidió el concejal de Deportes, Vicente Canuria, que resaltó cómo esta carrera se ha convertido una prueba abierta a toda la ciudad, que es un reflejo claro de la colaboración entre instituciones. «Eventos como este traen vida a León, deporte y turismo, y fortalecen los lazos entre la Universidad y la ciudad».

En representación de todos los equipos participantes, el Comisario jefe provincial de León, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, agradeció la iniciativa y el homenaje a los bomberos forestales que «han estado al pie del cañón durante los meses de verano y este reconocimiento es muy merecido. También es un placer que la Policía Nacional y otros cuerpos puedan participar en esta prueba deportiva y solidaria. Qué gane el mejor».

Como actividad complementaria, el sábado por la mañana, los inscritos podrán visitar una exposición de medios y materiales de seguridad, así como participar en una gymkhana para los más pequeños, con el objetivo de acercarles la labor de los distintos servicios que protegen a la sociedad.

La VIII Urban Trail Nocturna Universitaria Ciudad de León Kia Busanauto promete así ser una jornada de deporte, comunidad y solidaridad, invitando a leoneses y leonesas a disfrutar de una experiencia única, en la que cada paso combina emoción, esfuerzo y reconocimiento a quienes hacen posible una ciudad y una provincia más segura y cohesionada.

Inscripciones y recogida de dorsales

La prueba, según informó María Perrino, directora del área de Deportes de la ULE, comenzará con dos kilómetros neutralizados para que los participantes se adapten al recorrido, desde la salida hasta el parque La Granja, y continuará con los 12 kilómetros competitivos por la zona de las Lomas y la Candamia.

Todas las inscripciones se gestionan a través de la web www.runvasport.es en la pestaña 'Inscripciones'. La cuota es de 12 euros para miembros de la comunidad universitaria y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de 15 euros para el resto de participantes. El plazo estará abierto hasta el 5 de noviembre a las 15:00 horas, con un máximo de 250 inscritos.

La recogida de dorsales se realizará en el frontón universitario, desde las 11:00 hasta las 14:00 horas y por la tarde a partir de las 16:30 hasta la hora de salida. Los participantes contarán además con servicio de guardarropa y duchas en el campus.

