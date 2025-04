Iván Álvarez se replantea el segundo intento del récord del Camino de Santiago: «Hasta mi mujer me anima»

Alberto P. Castellanos León Sábado, 12 de abril 2025, 09:16 Comenta Compartir

«Me voy con el corazón lleno. La parte emocional y comunicativa ha sido mucho mayor de lo que esperaba». Varios días después de no poder completar el primer intento de batir el récord del Camino de Santiago corriendo, Iván Álvarez sigue con los sentimientos a flor de piel: «El domingo me he acostado a las dos de la madrugada contestando a las trescientas personas distintas que me habían escrito mensajes de apoyo».

Los problemas físicos que le han frenado esta vez estarán presentes en un documental en el que la parte deportiva tendrá su protagonismo pero esa intensa carga emocional vivida en los cinco días de reto ganará mucho peso. Y lo hará también con los siguientes proyectos: «Antes de intentarlo de nuevo haré alguna cosilla más. Retos de ultradistancia que sean atractivos de contar».

En apenas unas jornadas ha pasado de dudar un segundo intento que le permita completar los casi 800 kilómetros del Camino de Santiago Francés a pie en menos de seis días, diez horas y quince minutos a tenerlo casi como algo seguro: «Hasta mi mujer me anima a hacerlo. Me dice que se pueden corregir errores y cambiar lo que no haya funcionado».

Entre esos contratiempos, quizá exista una modificación respecto a cuándo intentarlo: «Tenía claro que sería primavera, cuando cambiaran la hora, pero quizá tendría que haber sido más tarde», reconoce Iván, que añade que con su mujer saliendo de cuentas de su segundo embarazo en unas semanas, no se podía retrasar mucho más.

Iván Álvarez, rodeado de decenas de familiares y amigos a su llegada a León. @samshutter_

A este primer intento llegaba el atleta nacido en La Espina tras casi un año de entrenamiento y mucho trabajo logístico: «La idea me surgió al verlo en redes sociales hace unos tres o cuatro años. Me llamó la atención el récord y me dije: 'Igual un año lo intento'. Lo quería documentar además de hacerlo y tenían que juntarse varios factores. Al quedarme sin trabajo en mayo de 2024 me puse a trabajar con mi entrenador pero no lo desvelé hasta comienzos de este año para que no me copiaran la idea y cuando ya tenía el tema de la productora para el documental».

Más de veinte horas de entrenamiento a la semana

«Hemos ido de menos a más, sin pasarnos. No se entrena una maratón corriendo 42 kilómetros, así que esto igual. Si llevas muchos kilómetros encima llegas al reto con demasiada carga. La estrategia era buena, hacía unos cien kilómetros de bici y doscientos corriendo a la semana. Unas 21 o 22 horas a la semana. Y el resto de tiempo tenía mucho trabajo: buscar productora, patrocinadores, logística...», cuenta Iván.

El leonés recuerda ahora cada jornada del reto con el que contaba el apoyo de Amazon: «El primer día tardé en hacer los casi 120 kilómetros más de lo planeado y llegué tieso por los desniveles. Pero el segundo me levanté con nuevo y acabé la etapa una hora antes de lo previsto. Fue el mejor día», asegura antes de cambiar el tono para hablar de la tercera jornada: «Esa noche fue peor y aunque me levanté mal el inicio fue bien, hasta la hora de comer. Pero después de comer empecé a notar que se hinchaba el cuadriceps y a sentir molestias en el pie. La sensación era que todo se iba a pique».

Esa tercera etapa Iván se quedó a unos pocos kilómetros del objetivo diario y la cuarta no iba a ser mejor: «Caminé quince kilómetros y me vine hasta el fisioterapeuta a León para intentar recuperar. Reanudé la marcha pero sólo hice sesenta kilómetros. El récord ya era imposible, pero quería llegar hasta León».

Ese quinto y, en esta ocasión, último día «arranqué en Terradillos de los Templarios (Palencia), muy cerca ya de Sahagún. Tal y como estaba conseguí hacer casi setenta kilómetros, y llegar a León corriendo con varias personas y ver a toda esa gente esperando fue muy emocionante».