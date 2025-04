Iván Álvarez abandona su reto del récord en el Camino de Santiago por «problemas físicos»

El corredor leonés Iván Álvarez ha puesto punto final a uno de los mayores desafíos de su carrera: recorrer corriendo el Camino de Santiago completo en tiempo récord. Las molestias físicas, especialmente en el pie y el cuádriceps, le han obligado a abandonar este reto este jueves 3 de abril tras llegar a la Catedral de León, donde fue recibido por más de un centenar de personas entre familiares, amigos, seguidores y su mujer, embarazada.

«Estoy cansadísimo, mi cuerpo no da más de sí», reconocía Álvarez visiblemente emocionado tras completar 68,5 kilómetros en su última etapa hasta León. «El pie es una bola, si me quito la zapatilla… Y el cuádriceps está completamente hinchado. Aun así, quería llegar a León. La Catedral merecía la pena y este recibimiento no me lo esperaba», añadió.

El reto, que consistía en recorrer los casi 800 kilómetros del Camino Francés entre Saint-Jean-Pied-de-Port y Santiago de Compostela en menos de seis días y medio, se convirtió en una lucha constante desde el tercer día, cuando comenzaron las molestias físicas. A pesar de ello, Iván no quiso rendirse sin más y decidió hacer un último esfuerzo para llegar hasta su ciudad natal.

Un reto «muy complicado»

«He llegado a plantearme continuar, pero eran más de 300 kilómetros aún. Se me iban a ir muchos más días, no podía mantener este ritmo, ni contaba ya con la logística. Mi mujer, que ha sido mi mayor apoyo, está embarazada y tenía que volver a trabajar. Había que tomar una decisión y creo que he hecho lo correcto.»

El corredor había invertido un año completo de preparación física y organizativa para afrontar este reto, enfrentándose a más de 12.000 metros de desnivel acumulado. Aunque no ha logrado batir el récord mundial —establecido en 6 días, 10 horas y 15 minutos—, Álvarez no descarta volver a intentarlo: «Si vuelvo, lo haré aprendiendo de los errores. Esto requiere un nivel de planificación enorme, pero la bandera que llevaba era para llegar hasta Santiago, así que espero que algún día lo consiga».

«No me imaginaba tanto cariño» Iván Álvarez

Durante su intervención, también agradeció el enorme apoyo recibido tanto presencialmente como a través de mensajes: «No he podido ni contestar a todos. No me imaginaba tanto cariño. Veo emoción en muchas caras, y eso me llena».

Álvarez también confirmó que su intento de récord está siendo documentado: «Intentarlo ya era un sueño. Pero poder dejar constancia de ello en un documental, también lo es».