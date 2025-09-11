«Queremos que el aficionado salga orgulloso del Palacio»

Dani González León Jueves, 11 de septiembre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Es su tercera temporada en esta segunda etapa como técnico del Abanca Ademar, Dani Gordo sigue con sus máximas: competir y hacer que el Palacio se sienta orgulloso de sus jugadores.

El técnico marista reconoce que llegan a este inicio de curso – que arrancará el domingo a las 18:00 horas ante Cangas en O Gatañal – con «ilusión y ganas de hacer las cosas bien». No le preocupan los resultados de una pretemporada «exigente» porque «no va a ningún lado», pero sí tiene más en mente las lesiones que se han producido: Lindqvist, Gonzalo, Albizu, Sergio Sánchez o Wasiak.

Especialmente le preocupan la de Lindqvist, descartado prácticamente para toda la primera vuelta, y la de Gonzalo, que forzará para llegar al choque de Cangas. «Pero tenemos que confiar en el equipo, que cada jugador confíe en él. Esto es el Ademar, llegan problemas y hay que buscar soluciones. No hay más», expone.

Un punto a favor... que ya no es tal

De hecho, el principal punto a favor con el que partía el proyecto marista este verano, la «continuidad» de la plantilla se ha visto truncada por estas lesiones «y nos obliga a ir casi al punto de partida»: «Hay jugadores que tienen que entrar más en la rotación, otros que suben desde la cantera, tenemos que jugar más con el siete contra seis... Hay un poso, pero las bajas son duras, más allá de los que se han ido como Popovic, Carlos Álvarez o Marawan». Y todo ello, además, sin un Álex Lodos que podría volver ya en la segunda vuelta de campeonato.

Pero el Abanca Ademar será reconocible, explica Dani Gordo. «Seremos un equipo competitivo, que se preocupará de que el aficionado marista se vaya orgulloso del Palacio, sin importar las circunstancias que rodeen a la competición», señala el entrenador ademarista, que recuerda cómo se han decidido los objetivos importantes en las últimas acciones en estos dos últimos cursos. Y cómo el equipo se levantó del varapalo de perder en Logroño la cuarta plaza de la Liga Asobal para, una semana después, ser subcampeón de Copa del Rey: «Todos los años vamos a mejor con el paso de los partidos».

Ampliar Dani Gordo, entrenador del Abanca Ademar. DG

Ese gran resultado en el torneo copero les ha valido para estar en la fase de grupos de la Liga Europea, donde el Abanca Ademar buscará «mejorar los resultados del año pasado dentro de nuestra posibilidades» y ganar «bagaje competitivo». «Ya nos lo dio el año pasado, porque los jugadores se hacen jugando. Y esperamos que esta temporada también sea así», explica Dani Gordo.

De nuevo, un 'baby' Ademar

En términos generales, para la temporada, Dani Gordo no pone como objetivo una posición o un reto numérico, sino que habla de «ilusión a la exigente afición del Abanca Aedmar», crecer como club y seguir teniendo ese cartel de «formar jugadores con pedigrí». Y lo hará con una plantilla que vuelve a ser insultantemente joven, lo que les da «frescura, atrevimiento, valentía, fuerza...» pero sin ese punto extra de experiencia, «te lo va dando la competición», que resulta clave en momentos complicados de la temporada.

Destacando lo «competitiva» que es la Liga Asobal, donde «cualquiera puede ganar a cualquiera e incluso el Barça tuvo tropiezos la temporada pasada», Dani Gordo ve a varios clubes como los candidatos a estar justo por detrás de los azulgrana. Alaba el proyecto de Granollers y su capacidad para «sacar jugadores de la base, al menos uno por generación», poniendo ese espejo como objetivo para el Abanca Ademar. También destaca a Bidasoa, Logroño o Torrelavega y pone el foco en los equipos de Castilla y León: Nava, Villa de Aranda y Atlético Valladolid.

Temas

Ademar