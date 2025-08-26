Lindqvist pasará por quirófano y estará varios meses de baja
El lateral sueco estará ausente en la primera parte de la temporada, aquejado de una lesión en los ligamentos del pulgar
León
Martes, 26 de agosto 2025, 13:20
Malas noticias que, aunque esperadas, no dejan de ser negativas en el Abanca Ademar. Dani Gordo pierde para el primer tramo de temporada a uno de sus baluartes defensivos, el sueco Oscar Lindqvist.
El primera línea nórdico tendrá que ser operado después de haber sufrido una lesión de rotura en el ligamento del dedo pulgar de su mano derecha durante esta pretemporada, lo que le ha impedido participar en los últimos entrenamientos y partidos de preparación.
Se espera que Lindqvist esté varias semanas de baja, por lo que podría no reaparecer incluso ya hasta la segunda vuelta de la temporada, siendo esta una baja sensible para un tramo inicial de curso con mucha carga de partidos debido a la participación en la Liga Europea del cuadro ademarista.
