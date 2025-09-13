Primer test de alto nivel para un Abanca Ademar con limitaciones

Borja Pérez Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:39 Comenta Compartir

Pistoletazo de salida para el Abanca Ademar en una nueva e ilusionante temporada en la Liga Asobal. El conjunto de Dani Gordo, tras una pretemporada marcada ciertas lesiones que han complicado el desarrollo y la andadura por la Supercopa Ibérica, busca con ilusión afrontar el nuevo inicio liguero.

Lo harán visitando Cangas este domingo (18:00 horas), en un feudo donde el pasado curso consiguieron ganar por partida doble, aunque ahora frente a un equipo renovado desde el banquillo hasta un grueso de la plantilla.

Los problemas de la pretemporada

La pretemporada, a nivel de resultados, no ha sido la más positiva, aunque esto para el técnico no tiene gran importancia: «A nivel de resultados no ha sido la mejor pretemporada, es una evidencia. Pero lo de los resultados en pretemporada lo primero hay que ver contra quien juegas y en que momento de la misma, hemos jugado contra equipos internacionales».

A esto se suma, además, la retahila de problemas físicos que arrastra la plantilla. Con total seguridad, se perderán este primer enfrentamiento -y posiblemente gran parte de la primera vuelta- Oscar Lindqvist y Álex lodos, dos bajas cruciales para Dani Gordo, sobre todo la del sueco por su peso en el lanzamiento exterior.

Además de ellos, son duda Sergio Sánchez, que «casi seguro que no estará», Gonzalo Pérez y Wasiak. Estos dos últimos, entre algodones, podrían llegar para aportar algo, a expensas de su evolución en las últimas horas.

Un nuevo modelo de juego

Este cúmulo de bajas ha provocado que Dani Gordo tenga que cambiar el modelo de juego, adaptando a los jugadores a nuevos roles para paliar las carencias actuales de la plantilla, aunque el técnico admite que esto también «es una oportunidad» para los jugadores que dispondrán de más minutos.

A pesar de todo ello, el Abanca Ademar afronta con la máxima ilusión una nueva temporada en la que la liga se ha igualado aún más de lo que ya estaba por los refuerzos de los equipos, lo que supondrá la necesidad de dar un plus para mantenerse en la parte noble de la clasificación.

Además, la ilusión europea volverá a reinar en León, en busca de intentar seguir acercándose a los mejores tiempos del balonmano leonés combinando la competición continental con el curso nacional.