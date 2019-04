Balonmano Manolo Cadenas: «En diez días tendré que decidir si elijo Ademar o Pulawy» Manolo Cadenas, en deporte(n)vivo. El entrenador leonés, invitado de este martes en deporte(n)vivo, medita la oferta del Abanca Ademar, un equipo en el que ve necesarios varios retoques la próxima semana a causa de las bajas DANI GONZÁLEZ León Martes, 30 abril 2019, 20:27

Diez días. Ese es el plazo que tiene Manolo Cadenas para responder a las ofertas del Abanca Ademar y del Pulawy polaco. Así lo ha explicado el entrenador leonés en deporte(n)vivo, donde ha señalado la importancia que tiene para él el club marista.

«Es mi equipo», afirma Cadenas, que recuerda que cuando inició su carrera deportiva, hace 45 años, tenía dos retos: «poder dedicarme al balonmano y entrenar al Ademar». Ahora valora iniciar su tercera etapa en León, algo que reflexionará con tranquilidad.

«No me esperaba esta oportunidad, me ha sorprendido lo de Rafa Guijosa. Y cuando estoy en shock, tardo mucho en reaccionar», asegura. Reconoce que la oferta del Abanca Ademar está sobre la mesa, pero no tiene decidida su postura. «Estoy tan cerca del Ademar como del Pulawy».

Respecto a su temporada en el Brest, reconoce que su salida fue complicada y extraña, y que le hubiera gustado cerrar allí su etapa de otra manera. «Teníamos la liga casi ganada y no gano una desde que lo hice con el Ademar», señala.

«Tengo la ilusión de estar en los Juegos Olímpicos»

Ahora, con Argentina, disputará en agosto el Campeonato Panamericano que dará una plaza para los Juegos Olímpicos. «Estará complicado, porque Brasil está un pasito por delante, pero vamos con esa ilusión», apunta.

Ve al Abanca Ademar con opciones de entrar en Europa, pero ahora mismo «no dependen de ellos y es difícil». Aún así, recalca que el nivel es «un poco inferior» al esperado, pero no es «un desastre».

«Juanín es una leyenda»

Considera que para la temporada que viene habría que hacer retoques en la plantilla «a causa de las salidas» y señala que Juanín García «puede ser lo que quiera en este club, porque es una leyenda y de la casa».