Gonzalo Pérez, en el partido ante Puente Genil. Asobal
Balonmano | Ademar

Juan Castro pone a prueba a un Abanca Ademar al alza

El conjunto marista inicia su participación europea visitando al Kadetten suizo que lidera el central leonés

Dani González

Dani González

León

Lunes, 13 de octubre 2025, 15:50

El paso de las jornadas ha sentado bien, francamente bien a un Abanca Ademar al alza, en progresión. Enfrente de los de Dani Gordo aparece un reto, un difícil examen para poner a prueba esa evolución evidente del equipo leonés.

El Abanca Ademar inicia este martes (18:45 horas) su andadura en la fase de grupos de la Liga Europea ante un clásico de las competiciones continentales, el Kadetten suizo, liderado por un canterano marista y exjugador leonés como Juan Castro.

Los ademaristas, tras sumar dos triunfos consecutivos en Liga Asobal - el último con enorme autoridad ante Puente Genil -, quieren seguir poniendo a prueba su buen momento de forma en la cancha helvética.

Con el propósito de competir y mejorar el papel de la pasada edición de la Liga Europea, el Abanca Ademar viaja a Suiza sin los lesionados Lindqvist y Lodos, pero con los hermanos Pérez Arce en un estado de forma muy dulce.

Rodrigo viene de sumar dos actuaciones brillantes de forma consecutiva, especialmente en Puente Genil, mientras que Gonzalo ya ocupa el puesto de máximo goleador de la Liga Asobal, mostrándose como un jugador muy efectivo cada vez que lanza.

Con estos ingredientes, el Abanca Ademar quiere dar un paso más en su evolución y crecimiento ante un siempre potente Kadetten donde, además, tendrán enfrente a un 'director de orquesta' como Juan Castro que conoce perfectamente al equipo marista.

