Gonzalo es duda para el inicio de temporada y Lindqvist apunta a ser baja de larga duración El sueco podría tener que pasar por quirófano y perderse la primera parte de la temporada mientras que el leonés espera poder estar en el primer partido de liga el próximo 14 de septiembre

Verano accidentado para el Abanca Ademar, que sigue sin poder contar con dos piezas importantes, como Lindqvist y Gonzalo, en la pretemporada.

Tanto es así que ni el escandinavo ni el leonés se espera que puedan participar este fin de semana en la Supercopa Ibérica que se va a disputar en Matosinhos (Portugal) y donde el Abanca Ademar, como subcampeón de la Copa del Rey, tiene plaza.

Los esfuerzos de los servicios médicos maristas pasan por recuperar a Gonzalo para el inicio de la Liga Asobal, previsto para el domingo 14 de septiembre (18:00 horas) ante Cangas en O Gatañal.

El extremo leonés, con un edema en la rodilla, será baja otros diez o quince días más, por lo que se trabaja en que Gonzalo pueda llegar en las mejores condiciones a ese primer compromiso liguero de la temporada.

Las previsiones son más negativas con Lindqvist. Según informa RadioLeón, el sueco tiene afectado el ligamento de un dedo de su mano derecha y todo apunta a que tendrá que ser operado, perdiéndose la primera parte de la temporada.

El nórdico fue un jugador que fue a más durante la temporada, siendo clave en la faceta defensiva del esquema de Dani Gordo, por lo que el técnico marista deberá buscar soluciones a la ausencia de Lindqvist para un tramo de temporada muy cargado de partidos con la participación leonesa en la fase de grupos de la Liga Europea.

