Una victoria para cargar la moral

Dani González León Sábado, 23 de agosto 2025, 21:05 Comenta Compartir

El Abanca Ademar pudo, al fin, ganar en pretemporada. En estos partidos no es lo importante, pero el conjunto marista necesitaba un triunfo antes de comenzar la competición para cargar las pilas anímicas. En La Bañeza, los leoneses ganaron 33-31 a Cangas.

La Bañeza acogió un partido de ritmo y velocidad, rara avis cuando se trata de pretemporada. Pero el Abanca Ademar, que el próximo fin de semana estrena la temporada con la Supercopa Ibérica que disputará en Matosinhos, sabe que tiene que estar ya a buen ritmo.

Sin Gonzalo ni Lindqvist, Dani Gordo supo dar forma al equipo para culminar en La Bañeza, y ante el primer rival de la Liga Asobal, Cangas Frigoríficos del Morrazo, una pretemporada en la que, hasta este sábado, los maristas no habían logrado ganar pese a haber dejado buenas sensaciones en algunos de los partidos.

En un choque móvil, de mucha velocidad, los maristas lograron irse por delante al descanso con un 16-15 que reflejaba esos ataques rápidos y la superioridad de los ataques sobre las defensas que se estaba dando sobre la cancha bañezana.

En la segunda mitad, este ritmo de juego se mantuvo, con un Abanca Ademar que no se dejó amilanar por un Cangas que intentó robarle la iniciativa en el marcador.

Los de Dani Gordo supieron manejar el encuentro, de mucho ritmo para cerrar la pretemporada con victoria y mirar ya a Portugal y a la Supercopa Ibérica del próximo fin de semana.

Temas

Ademar