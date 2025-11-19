El Abanca Ademar se agarra a Europa: estas son las cuentas para pasar de grupos

Borja Pérez Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:58 Comenta Compartir

Si a alguien le quedaban dudas de la capacidad competitiva de este Abanca Ademar de Dani Gordo, el duelo europeo de este martes ante el Partizan fue el mejor ejemplo para comprobar hasta donde es capaz de llegar el conjunto leonés.

A pesar del mar de dudas que afloraba en el entorno ademarista tras la dura derrota la pasada semana en Belgrado –precisamente ante este mismo equipo-, la posterior visita al dentista frente al FC Barcelona y el comunicado oficial de la marcha de Dani Gordo a final de temporada, el equipo leonés sacó a relucir su garra para mantenerse más vivo que nunca en el torneo continental.

Y, además, lo hizo como más gusta a los aficionados. Con la gente de la casa –Sergio Sánchez, Miñambres, los Pérez Arce…- desplegando su mejor juego y comandando desde la defensa un triunfo que por momentos pareció complicarse hasta que una variación táctica de Dani Gordo logró anular por completo a los serbios hasta conseguir ganar y, además, igualar el golaveraje particular con el Partizan.

La situación clasificatoria

De esta forma, si bien el Abanca Ademar se mantiene en la última posición de la tabla, la realidad es que la situación es muy diferente a la que podía haber sido en caso de caer en esta jornada.

Actualmente, los de Dani Gordo están cuartos con tres puntos, uno menos que Partizan y Kadetten, con cuatro, y dos menos que RK Nexe, con cinco. Con estas puntuaciones, todo está más abierto que nunca a falta de dos jornadas.

Para el Abanca Ademar, lo próximo es recibir al Kadetten, de nuevo en el Palacio de Deportes, donde deberán hacerse fuertes para buscar una victoria que podría suponer el paso definitivo. Cabe recordar que los suizos ganaron a los ademaristas en la ida por 30-22 y también vencieron al Nexe (29-30) en el duelo de ida, aunque cayeron en Belgrado ante el Partizan (29-26) y ante el Nexe en su propio feudo (29-30), en un fiel reflejo de la igualdad del grupo.

El último reto para los maristas será la visita al RK Nexe, equipo con el que empataron en el Palacio en otra gran batalla de los leoneses. Con todo abierto aún, las cuentas dependen aún de muchas aristas que se resolverán con el avance de las dos últimas jornadas.

Las diferentes posibilidades

En el mejor de los casos, el Abanca Ademar, en caso de ganar los dos encuentros, se aseguraría un puesto en la siguiente ronda, pues eso supondría sumar siete puntos y vencer en el golaveraje particular al RK Nexe, por lo que solo el Partizan podría optar a una puntuación mayor –ocho puntos en caso de ganar sus dos enfrentamientos-.

Si, por ejemplo, el equipo de Dani Gordo logra hacerse fuerte en el Palacio ante el Kadetten y cede ante el Nexe o viceversa, todo dependería del resto de resultados. Otra de las cuentas claras es en caso de empatar ambos partidos o perder ambos, lo que dejaría al conjunto leonés fuera de la competición europea.

Así, aunque sigue sin ser una tarea sencilla por la dificultad vista hasta el momento en los equipos que compiten en el grupo continental, el Abanca Ademar buscará apurar sus opciones para darle una alegría a un Palacio con ganas de seguir disfrutando de Europa.