Liga Asobal A Cadenas le seduce volver al Ademar: «El corazón siempre tira» Manolo Cadenas, en su anterior etapa en el Ademar. El técnico de Valdevimbre reconoce conversaciones desde este domingo, pero esperará a «escuchar y hablar» | «Tenía una oferta avanzada con el Azoty-Pulawy polaco, pero la he parado porque ha surgido esta posibilidad», reconoce DANI GONZÁLEZ León Lunes, 22 abril 2019, 18:26

De sopetón, sin esperarlo, el teléfono de Manolo Cadenas sonó en la tarde de este domingo. Era el club de sus amores, el equipo que siempre ha tenido un hueco en su corazón: el Abanca Ademar. «Tenía conversaciones orientadas, pero me ha surgido esta sorpresa», explica Cadenas en una conversación con leonoticias.

El técnico de Valdevimbre, que ha ocupado en 13 temporadas el banquillo del Abanca Ademar, reconoce que habló este domingo con el club marista, pero se emplazaron a hablar más adelante por que «la prioridad era la despedida de Rafa Guijosa y el 'ascenso' de Diego Dorado como primer entrenador».

Cadenas no se oculta y reconoce que le seduce la posibilidad de volver al Abanca Ademar, «porque siempre será mi equipo». «Tenía algo avanzado, pero ha aparecido esta posibilidad y hay que esperar, valorarla y meditarla. Lo cierto es que todavía me estoy recomponiendo porque no me lo esperaba», asegura.

Una negociación que se tomarán con «tranquilidad»

Y es que el corazón «siempre tira» y León es la casa de Manolo Cadenas y el Ademar «un club de referencia para mi». Está dispuesto a «escuchar y a hablar» en una negociación que, asegura, se tomarán con calma, porque no corre prisa, ya que es de cara a la próxima temporada.

El entrenador leonés tenía sobre la mesa la oferta del Azoty-Pulawy polaco, quinto clasificado en la liga del país centroeuropeo dominada por el Kielce y el Wisla Plock, que estaba encaminada. Pero este alto en el camino, esta sorpresa, ha cambiado todo.

Para Cadenas es clave poder compaginar su cargo de entrenador de club con el de seleccionador de Argentina, algo que el Abanca Ademar le facilita al de Valdevimbre. «Pese a todo, no puedo hablar si estoy cerca o lejos del Ademar, sólo que tenemos que hablar», apunta.

Sorprendido con la destitución de Guijosa

El entrenador leonés reconoce que le ha sorprendido la destitución de Rafa Guijosa pero añade que «en deporte, todo puede suceder». «Yo estoy aquí, en León, cuando en realidad tenía que estar acabando la temporada con el Brest bielorruso», apunta.

Por último, Cadenas asegura que la situación deportiva actual del Abanca Ademar «no es la mejor» pero está «arriba». «La diferencia es escasa entre perder y ganar, los rivales han mejorado y algunos, como Bidasoa, han irrumpido», sostiene.