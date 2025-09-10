El Abanca Ademar, pendiente de la enfermería

Dani González León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:46 Comenta Compartir

El Abanca Ademar mira con un ojo al domingo, día en el que debuta en esta Liga Asobal ante Frigoríficos Morrazo Cangas (18:00 horas) en el pabellón de O Gatañal, pero con otro está pendiente de la enfermería.

Y es que la pretemporada ha sido tortuosa para el conjunto marista, con infinidad de altos en el camino y lesiones que han complicado la óptima preparación del equipo para la temporada, con especial exigencia en la primera vuelta, en la que alternará Liga Asobal y Liga Europea.

Para el estreno liguero, Dani Gordo cuenta con dos bajas seguras. Una es la de Álex Lodos que, lesionado la pasada temporada en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no se espera que vuelva hasta la segunda vuelta.

Mismos plazos se maneja con otro lesionado de larga duración, Oscar Lindqvist, que sufrió durante la pretemporada una rotura de un ligamento en el dedo pulgar de su mano derecha que le dejará fuera de juego prácticamente en toda la primera vuelta.

Tres dudas

Pero, de cara al choque en Cangas, son tres las dudas que maneja Dani Gordo. Una de ellas es la de Gonzalo Pérez, retornado este verano al Abanca Ademar, con problemas en la rodilla. El extremo trabaja para estar en Cangas y se es relativamente optimista con su presencia en O Gatañal.

Al extremo canterano se suman el polaco Patryk Wasiak y el también extremo leonés Sergio Sánchez, ambos con problemas en el tobillo que les tienen en duda para la visita a tierras gallegas.

