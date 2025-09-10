leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Wasiak, en un partido de la pasada temporada. Peio García
Balonmano | Ademar

El Abanca Ademar, pendiente de la enfermería

Tres jugadores apuran los plazos para poder estar en el debut liguero, con las presencias de Lodos y Lindqvist descartadas prácticamente hasta la segunda vuelta

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:46

El Abanca Ademar mira con un ojo al domingo, día en el que debuta en esta Liga Asobal ante Frigoríficos Morrazo Cangas (18:00 horas) en el pabellón de O Gatañal, pero con otro está pendiente de la enfermería.

Y es que la pretemporada ha sido tortuosa para el conjunto marista, con infinidad de altos en el camino y lesiones que han complicado la óptima preparación del equipo para la temporada, con especial exigencia en la primera vuelta, en la que alternará Liga Asobal y Liga Europea.

Para el estreno liguero, Dani Gordo cuenta con dos bajas seguras. Una es la de Álex Lodos que, lesionado la pasada temporada en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, no se espera que vuelva hasta la segunda vuelta.

Mismos plazos se maneja con otro lesionado de larga duración, Oscar Lindqvist, que sufrió durante la pretemporada una rotura de un ligamento en el dedo pulgar de su mano derecha que le dejará fuera de juego prácticamente en toda la primera vuelta.

Tres dudas

Pero, de cara al choque en Cangas, son tres las dudas que maneja Dani Gordo. Una de ellas es la de Gonzalo Pérez, retornado este verano al Abanca Ademar, con problemas en la rodilla. El extremo trabaja para estar en Cangas y se es relativamente optimista con su presencia en O Gatañal.

Al extremo canterano se suman el polaco Patryk Wasiak y el también extremo leonés Sergio Sánchez, ambos con problemas en el tobillo que les tienen en duda para la visita a tierras gallegas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  5. 5 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  6. 6 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  7. 7 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  8. 8 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  9. 9 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  10. 10 Mañueco, tajante en su respaldo a Suárez-Quiñones por la gestión de los incendios: «Sí, le apoyo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Abanca Ademar, pendiente de la enfermería

El Abanca Ademar, pendiente de la enfermería