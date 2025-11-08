León y Bembibre compiten por hacerse con la mejor pizza de España La capital de la provincia, que ya tiene el título de mejor hamburguesa, presenta una propuesta a este popular concurso que busca dar con la pizza perfecta

¿Cuál es la mejor pizza de España? León y Bembibre tienen claro que sus opciones son de las mejores, pero el resultado lo darán los comensales. El III Campeonato de España de Pizzas ya está en marcha y se busca la mejor entre todo el territorio español.

Si la capital leonesa ya ostenta el título de tener entre sus fogones a los artífices de la mejor hamburguesa del país ahora otro restaurante busca hacerse con el mismo título, pero de pizza. Los catadores tendrán que valorar la masa y los ingredientes con una respuesta a elegir entre «excelente», «bueno», «aceptable» y «no es de mi gusto», así como una valoración general del 1 al 5, siendo el 5 una pizza perfecta y el 1 una propuesta que no repetirías. El concurso estará abierto hasta el 23 de noviembre y estas son las dos propuestas de León.

La opción que presenta la capital llega de la mano del restaurante La Felisa. Se trata de una pizza blanca, una interpretación de una carbonara unida a los ingredientes de un bosque de otoño en el que predomina el umami, los toques terrosos de los hongos y la avellana maridados con una crema de carbonara que une todo el conjunto.

El otro participante de la provincia es el restaurante Pizzeria Rinachentto, en Bembibre. Su creación mas exclusiva combina 100% ingredientes italianos y denominación de origen para ofrecerte una experiencia única. El viaje comienza con una base de crema de boletus edulis, suave y aterciopelada que realza cada sabor. La mozzarela fiordelatte DO, se funde con delicadeza,mientras la mermelada de membrillo artesanal aporte un contraste dulce irresistible que eleva el gordonzola con su carácter intenso y su perfume inconfundible, le aporta una profundidad y una nota salina. A otro nivel, añaden prosciutto cotto, tierno y aromático con unas lascas de cecina caprone, que aportan un toque ahumado y sofisticado. Todo se corona con virutas de grana padano DOP,creando en si un equilibrio perfecto entre dulzura, cremosidad, umami e intensidad.