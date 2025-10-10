Listado completo los restaurantes que participan en las Jornadas de la Trucha de León 30 restaurantes de la capital leonesa y de toda la provincia celebran el producto más emblemático de su cocina en un evento que se extenderá hasta el 19 de octubre

Leonoticias León Viernes, 10 de octubre 2025, 15:16

Las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha de León comenzaron el jueves, jueves 9 de octubre, y se prolongarán hasta el domingo 19 de octubre, dentro del programa de actividades Destino Pesca Castilla y León - LVII Semana Internacional de la Trucha de León. Están organizadas por la Junta de Castilla y León con la colaboración de la Academia Leonesa de Gastronomía.

Durante estos días, restaurantes de toda la provincia ofrecerán platos y menús especiales elaborados con trucha, un producto emblemático de la gastronomía leonesa que simboliza la sostenibilidad y el respeto por el entorno. Las truchas arcoíris empleadas en las jornadas proceden de acuicultura sostenible de la provincia de León, lo que es una garantía de calidad, contribuye a la promoción de un consumo responsable y, especialmente, dinamiza la actividad socieconómica de los territorios rurales.

El objetivo de estas jornadas es reconocer la importancia de la trucha en la identidad culinaria leonesa y potenciar el turismo gastronómico en la ciudad de León y en toda la provincia, apoyando el trabajo de los chefs locales, que cada año muestran su creatividad reinterpretando este producto desde la tradición y la innovación.

Restaurantes participantes de la ciudad de León Restaurante Alborada, Av. Condesa de Sagasta 24.

Becook Canalla, Pl. Mayor 19.

Restaurante Bodega Regia, C. Regidores 9.

Cocina con Mimo, C. la Rúa 33.

Bar & Restaurante Giganto, C. Conde Rebolledo 11.

Restaurante La Encomienda de León, C. López Castrillón 1.

Restaurante Lumière, C. Ancha 18.

Restaurante Marcela Brasa y Vinos, Pza. San Marcelo 9.

Restaurante Olímpico de León, C. Justino Azcárate 1.

Restaurante Pico Pico, C. La Rúa 30.

Hotel Real Colegiata San Isidoro, Pza. Santo Martino.

Restaurantes de la provincia de León Restaurante Avenida, C. la Constitución, Villadangos del Páramo.

Restaurante Casa Estrella, Pl. el Caño 4, Villaobispo de las Regueras.

Restaurante Casa Eva, C. Iglesia 6, Villaobispo de las Regueras.

Restaurante El Arco, Av. Doctores Bermejo y Calderón 9T, Sahagún.

Hotel El Paso Honroso, N-120 Km. 335, Hospital de Órbigo.

Restaurante Entrepeñas, C. José Álvarez González 15, Geras.

Restaurante La Casa del Botillo, C. Matadero 41, Ponferrada.

Restaurante La Curiosa, C. Párroco José Álvarez 15, Mansilla de las Mulas.

Restaurante La Encomienda, C. Álvarez Vega 30, Hospital de Órbigo.

Finca La Realeza, Camino de Carbajal, Azadinos.

La Tronera del Bierzo Restaurante, C. el Caño 1, Villadepalos.

Hostal Restaurante Prado, Carretera Mansilla–Cistierna 52, Quintana de Rueda.

Salones Victoria del Órbigo, Ctra. Órbigo 1, Santa Marina del Rey.

Restaurante Serrano, C. Portería 2, Astorga.

Restaurante Torre de Almanza, Av. Europa 14, Almanza.

Restaurante Venta de Remellán, Pto. San Isidro, Boñar.

Hostal Restaurante Ventasierra, N-621 Km. 71, Valdoré.

Restaurante Nómada 630, Ctra. Adanero-Gijón Km. 355, Huergas de Gordón.

Hotel Ponferrada Plaza, Av. de los Escritores 6, Ponferrada.

Las jornadas se consolidan como una cita anual que combina gastronomía, sostenibilidad y turismo, y refuerzan la posición de León como destino premium en pesca, gastronomía y hostelería.