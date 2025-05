El restaurante berciano que se traslada a León y ocupará el local del antiguo Becook

Lucía Gutiérrez León Martes, 27 de mayo 2025, 08:19 Comenta Compartir

El restaurante berciano Nur inicia una nueva etapa. Su traslado a León marca un nuevo capítulo en la historia de este negocio impulsado por Ricardo Álvarez y Tamara Secundino, una pareja que ha hecho de la cocina y la hospitalidad su forma de vida. El nuevo Nur abrirá sus puertas en el número 2 de la calle Cantareros, en el local que durante años ocupó el conocido Becook.

La historia de Nur comenzó el 1 de diciembre de 2021 en Ponferrada, fruto de una mezcla de intuición, amor por la cocina y una necesidad de crear algo propio. Ricardo, criado en Andalucía, y Tamara, habían trabajado en Sevilla, pero un viaje de vacaciones al Bierzo lo cambió todo. Encontraron un local que, aunque no parecía ideal, les dio «un pálpito muy bueno», y en pocos días tomaron la decisión de quedarse. «Empezamos a lo loco», recuerda Ricardo, «pero sabíamos que era nuestro camino».

El nombre del restaurante no es casual: Nur es un acrónimo de norte y sur, un guiño a sus orígenes geográficos y emocionales. «No nos ata, pero siempre intentamos mantener ese equilibrio entre nuestras raíces», explican. Desde el principio, el restaurante se concibió como una prolongación de su forma de entender la vida: una cocina con identidad, sin artificios, y una relación cercana con el cliente. «Siempre hemos querido ser los anfitriones de nuestro espacio», dice Ricardo, quien se encarga de la cocina, mientras Tamara lidera la cocina.

Una llegada inminente

La decisión de trasladarse a León fue tan espontánea como la apertura original en Ponferrada. Mientras comían con sus respectivas familias, vieron en redes la noticia del cierre del Becook. «Me puse a buscar el local y vi que estaba disponible. Se lo mandé a Tamara, me dijo que llamara y en cuestión de días lo teníamos», cuenta Ricardo. Una vez visitaron el espacio, todo encajó. «Parecía que estaba preparado para nosotros».

A pesar de la ilusión por el nuevo paso, dejar Ponferrada no fue sencillo. «Fue un fin de semana muy emotivo. Estuvimos todo el tiempo llorando, la gente venía a despedirse. Ha sido una experiencia muy intensa», confiesa Ricardo.

«O estamos nosotros, o no tiene sentido« Ricardo Álvarez Dueño de Nur

Pero lo tenían claro: su forma de entender la hostelería es tan personal que no concebían mantener dos locales sin estar plenamente presentes. «O estamos nosotros, o no tiene sentido. No queríamos replicar un modelo en cadena, queríamos seguir siendo los que dan la bienvenida y atienden».

Flexibilidad y cambios

En cuanto a la propuesta gastronómica, Nur León no será exactamente igual que el original. En Ponferrada trabajaban casi en exclusiva con un menú degustación, pero en León buscan más flexibilidad. «Con el tiempo me fui desinflando con el menú cerrado. Queremos apostar por una carta más abierta, que permita compartir, venir a tomar algo sin sentirse obligado a una experiencia larga», explica Ricardo.

Su visión es la de una casa de comidas contemporánea, donde la calidad siga siendo la base, pero con un enfoque más relajado y accesible.

«Esto es hostelería, pero también es vida» Ricardo Álvarez Dueño de Nur

La pareja también tiene clara su filosofía de trabajo: horarios racionales y respeto por la vida personal de su equipo. «Queremos mantener el horario de miércoles a domingo, con cenas de jueves a domingo. Es importante que el equipo esté bien, que no llegue quemado. Esto es hostelería, pero también es vida», sostiene Ricardo, que lleva dos décadas vinculado al sector y sabe de primera mano lo que implica.

La llegada a León ha sido muy positiva. «Nos ha sorprendido el ambiente que tiene la ciudad. Siempre nos gustó, pero ahora tiene algo especial. Nos sentimos muy bien recibidos», cuenta Tamara.

Las puertas del nuevo Nur se abrirán en los próximos días, conservando su esencia: cercanía, autenticidad y una cocina con alma.